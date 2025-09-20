Cameroun : Yaoundé et Washington renforcent leur coopération sécuritaire





Pendant plusieurs minutes, les deux hommes ont échangé sur la consolidation de la coopération sécuritaire entre le Cameroun et les États-Unis, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme autour du Bassin du Lac Tchad.





Un entretien qui intervient à quelques jours de l'élection présidentielle du 12 octobre. Paul Biya a d'ailleurs souligné sur ses réseaux sociaux l'importance de cette rencontre : « Riche entretien ce jour avec le général américain Dagvin Anderson, commandant d’AFRICOM, sur la coopération avec nos forces de défense et de sécurité en vue de renforcer la lutte contre le terrorisme autour du Bassin du Lac Tchad ».