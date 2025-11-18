Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : le secrétaire d’État américain Marco Rubio félicite le président Paul Biya pour son investiture


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 19 Novembre 2025



Le secrétaire d’État des États-Unis, Marco Rubio, s’est entretenu le 17 novembre 2025 avec le président camerounais Paul Biya, fraîchement réinvesti à la tête du Cameroun.

L’appel, dont le compte rendu a été publié par le Bureau du Porte-parole du Département d’État, souligne la volonté de Washington et Yaoundé de consolider leur coopération bilatérale.

Selon Tommy Pigott, porte-parole principal adjoint, le secrétaire Rubio a adressé ses félicitations au président Biya pour son inauguration, et a exprimé l'engagement continu des États-Unis à renforcer leurs relations avec le Cameroun. Les deux dirigeants ont discuté de l’approfondissement du partenariat stratégique entre les deux pays, avec un accent particulier sur la sécurité régionale.

Au cours de l’échange, le secrétaire d’État a salué le rôle du Cameroun dans la lutte contre le terrorisme, notamment dans le cadre des efforts régionaux contre Boko Haram et d’autres groupes extrémistes opérant en Afrique centrale et de l’Ouest. Il a également réaffirmé la disponibilité des États-Unis à travailler aux côtés du Cameroun pour promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité dans la région.


