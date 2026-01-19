Centrafrique – États-Unis : vers un renforcement des relations bilatérales après la réélection de Touadéra

Le Président de la République centrafricaine, Professeur Faustin Archange Touadéra, a reçu en audience ce mardi 20 janvier 2026 Dr Mélanie Anne Zimmerman, Chargée d’affaires de l’Ambassade des États-Unis en République Centrafricaine, pour renforcer les relations bilatérales entre les deux pays.



Au sortir de cette rencontre, Dr Zimmerman a indiqué qu’elle était venue féliciter le Président Touadéra, au nom du gouvernement américain, pour sa réélection à la Magistrature Suprême, tout en lui présentant ses vœux de Nouvel An. La discussion a également porté sur les initiatives visant à consolider les liens commerciaux entre la RCA et les États-Unis.



Parmi les réalisations récentes, Dr Zimmerman a évoqué la signature d’un accord ayant permis l’installation et l’opérationnalisation de Starlink en République Centrafricaine, symbole concret de coopération technologique et économique. Elle a souligné que le gouvernement américain est prêt à soutenir l’implantation d’entreprises américaines sur le territoire centrafricain et a salué la vision du Président Touadéra, basée sur l’ouverture de la RCA à des partenariats commerciaux gagnant-gagnant.

