









AFRIQUE Congo : Denis Sassou N'Guesso renouvelle sa confiance à Maixent Raoul Ominga à la tête de la SNPC

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 22 Octobre 2025



Avec ses 27 ans d’âge, la Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC) ne cesse d’innover de manière continue pour conserver sa place de leader dans le secteur des hydrocarbures. Par décret du 16 octobre 2025, le chef de l’Etat congolais, Denis Sassou N’Guesso vient de reconduire dans ses fonctions, le Directeur Général de la Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC), Maixent Raoul Ominga.

Créée le 23 avril 1998, la Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC) est une entreprise publique dont la mission est d’explorer, d’exploiter, de développer et de distribuer les hydrocarbures du Congo, en partenariat avec des sociétés œuvrant dans le secteur des hydrocarbures.



2025, étant une année déterminante pour la SNPC, les priorités clairement définies, au travers du « Programme Performance 2025 », se résument en l’augmentation des revenus, la maîtrise des coûts, l’amélioration de la gouvernance et contribution aux efforts gouvernementaux. Face à ces grands enjeux, le chef de l'Etat congolais , Denis Sassou N’Guesso vient de renouveler sa confiance, à l’actuel directeur général, Maixent Raoul Ominga.



« Cette marque renouvelée de confiance est d’abord le fruit du travail accompli par l’ensemble des agents de la SNPC, qui, depuis 2018, s’investissent avec rigueur et engagement dans chacune de nos réflexions et actions stratégiques. » A déclaré Maixent Raoul Ominga, sur sa page LinkedIn.



Pour le Directeur général de la SNPC, cette marque de confiance « traduit également la confiance de nos parties prenantes — partenaires financiers, compagnies majors, institutions continentales et sociétés nationales sœurs — qui, ensemble, forment un écosystème énergétique national, régional et continental au service du développement durable et de la souveraineté énergétique de l’Afrique. »



Le leadership de Maixent Raoul Ominga



L'un des aspects les plus marquants du leadership d'Ominga est sa façon dont il a repensé la question du financement du développement énergétique en Afrique, notamment à l'heure où les financements mondiaux se tournent rapidement vers les énergies renouvelables. Plutôt que de considérer cela comme une menace, Ominga y voit une opportunité d'innover.



Alors que, les débats mondiaux placent de plus en plus le pétrole et le gaz dans le contexte de la responsabilité climatique, l'accent mis par Ominga sur le gaz aligne le Congo sur des objectifs plus larges de développement durable, sans compromettre les priorités de développement du pays. Sur un continent où la précarité énergétique touche encore des millions de personnes, la stratégie d'Ominga propose une voie équilibrée : pragmatique, ancrée dans les intérêts nationaux, mais ouverte à l'évolution.



Selon certains observateurs, sous la direction de Maixent Raoul Ominga, la SNPC est devenue une plateforme centrale reliant le gouvernement, les investisseurs, les acteurs régionaux et les partenaires internationaux pour façonner l'avenir énergétique du Congo.



Les enjeux actuels



La SNPC n’est pas épargné des questions liées à la transition énergétique. Cette structure travaille déjà sur les énergies renouvelables : « D’ailleurs le chef de l’Etat a attiré notre attention pour que nous puissions réellement travailler dans ce sens. » Ne cesse-t-il de souligner à grands traits.

Pour Maixent Raoul Ominga, la SNPC est presqu’en avance en réalité pour parler des énergies renouvelables. « Nous avons, à notre avantage découvert des nouveaux termes sur l’hydrogène, l’hélium, l’uranium. » Confiait il récemment à la presse.



S’agissant des perspectives de ces nouvelles richesses pour le Congo, Maixent Raoul Ominga explique : « Je pense que ce sont des énergies d’avenir, qui peuvent à côté des énergies fossiles, bonifier le secteur des hydrocarbures dans le pays. Tout ça devrait nous permettre de faire le reste, tel qu’assister l’Etat, assister la population, pour le bien être de tout le monde. »



Sous la direction de Maixent Raoul Ominga, la SNPC participe activement à des initiatives sociales et sportives. Le complexe scolaire Antoine Ndinga Oba d'Oyo et l'école de Tchamba Nzassi sont des exemples patents qui montrent la volonté de la SNPC de soutenir l'éducation dans les différentes localités du Congo. Des projets similaires sont en cours de réalisation à Dolisie et Brazzaville.



Nommé le 28 février 2018 à la tête de la SNPC, Maixent Raoul Ominga, est un homme pétri d’humanisme. Après de nombreux stages dans des cabinets de comptabilité et finance en France, il rentre au Congo et intègre la SNPC en février 2001.



C’est dans cette société nationale, véritable levier de l’économie congolaise, qu’il va évoluer du grade d’assistant du chef de département finances et comptabilité à celui de chef de service comptabilité générale en passant par celui de directeur de la comptabilité pétrolière et analytique et directeur de la comptabilité par intérim ; chef de division comptabilité et du mandat ; directeur général adjoint chargé des finances et de la comptabilité et directeur général depuis le 28 février 2018.





