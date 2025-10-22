Le 21 octobre 2025, la ville de Garoua, chef-lieu de la région du Nord, a été le théâtre de violentes manifestations entre les partisans du candidat Issa Tchiroma Bakary et les forces de l'ordre. Ces événements tragiques ont abouti à la mort de l'enseignante Zouhaira, dont le décès a été rapporté par Le Courrier du Cameroun.
Cameroun : Une enseignante tuée par balle à Garoua lors de manifestations post-électorales
22 Octobre 2025
La ville de Garoua, chef-lieu de la région du Nord, a été le théâtre de violentes manifestations mardi 21 octobre 2025, faisant une victime : l'enseignante Zouhaira.
