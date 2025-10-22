Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Cameroun : Une enseignante tuée par balle à Garoua lors de manifestations post-électorales


Alwihda Info | Par - 22 Octobre 2025


La ville de Garoua, chef-lieu de la région du Nord, a été le théâtre de violentes manifestations mardi 21 octobre 2025, faisant une victime : l'enseignante Zouhaira.


Cameroun : Une enseignante tuée par balle à Garoua lors de manifestations post-électorales


  Le 21 octobre 2025, la ville de Garoua, chef-lieu de la région du Nord, a été le théâtre de violentes manifestations entre les partisans du candidat Issa Tchiroma Bakary et les forces de l'ordre. Ces événements tragiques ont abouti à la mort de l'enseignante Zouhaira, dont le décès a été rapporté par Le Courrier du Cameroun.

 

Contexte des Manifestations

  Les manifestations ont éclaté suite à la publication des résultats par la commission nationale de recensement général des votes, qui a déclaré Paul Biya, le président sortant, vainqueur du scrutin du 12 octobre dernier. Les partisans d'Issa Tchiroma Bakary, frustrés par ces résultats, sont descendus dans les rues pour exprimer leur mécontentement.
 

Tragédie de Mme Zouhaira

  Mme Zouhaira, âgée de 34 ans, enseignante dans une école primaire du quartier Poumpoumré, a été tragiquement tuée par une balle perdue lors des affrontements. Elle n'était ni activiste ni impliquée politiquement ; son seul désir était d'enseigner. Sa mort, survenue dans un contexte de violence, a suscité une profonde indignation.
 

Inhumation et Réactions

  Le 22 octobre 2025, Mme Zouhaira a été inhumée au cimetière de Laïndé Daneyel à Garoua. La ville reste sous tension alors que les partisans d'Issa Tchiroma Bakary continuent de manifester, accusant le régime de vouloir « voler » la victoire de leur candidat.

 

La mort de Mme Zouhaira met en lumière les conséquences tragiques des tensions politiques au Cameroun. Les manifestations en cours soulignent la nécessité d'un dialogue pacifique et d'une résolution des différends électoraux pour éviter d'autres pertes humaines.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 22/10/2025

Tchad : interdiction stricte de circulation des véhicules sans plaques d’immatriculation

Tchad : interdiction stricte de circulation des véhicules sans plaques d’immatriculation

Tchad : sécurité routière, le port du casque est un impératif national Tchad : sécurité routière, le port du casque est un impératif national 22/10/2025

Populaires

Tchad : nominations au ministère des Télécommunications, de l'Économie numérique et de la Digitalisation de l'administration

21/10/2025

Tchad : incendie de voiture sur l’axe Abéché–Adré, aucun blessé à déplorer

21/10/2025

Tchad-Espagne : une coopération bilatérale exemplaire

21/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 21/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

Refus implicite du changement de statut de stagiaire à étudiant : La sous-préfecture de l’Hay Les Rose condamnée

Refus implicite du changement de statut de stagiaire à étudiant : La sous-préfecture de l’Hay Les Rose condamnée

Tchad : Investissements publics dans les infrastructures - progrès et limites Tchad : Investissements publics dans les infrastructures - progrès et limites 20/10/2025 - Ndafogo Salmanou Ludovic

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter