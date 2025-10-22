Cameroun : Une enseignante tuée par balle à Garoua lors de manifestations post-électorales





Le 21 octobre 2025, la ville de Garoua, chef-lieu de la région du Nord, a été le théâtre de violentes manifestations entre les partisans du candidat Issa Tchiroma Bakary et les forces de l'ordre. Ces événements tragiques ont abouti à la mort de l'enseignante Zouhaira, dont le décès a été rapporté par Le Courrier du Cameroun.



Contexte des Manifestations Les manifestations ont éclaté suite à la publication des résultats par la commission nationale de recensement général des votes, qui a déclaré Paul Biya, le président sortant, vainqueur du scrutin du 12 octobre dernier. Les partisans d'Issa Tchiroma Bakary, frustrés par ces résultats, sont descendus dans les rues pour exprimer leur mécontentement.

Tragédie de Mme Zouhaira Mme Zouhaira, âgée de 34 ans, enseignante dans une école primaire du quartier Poumpoumré, a été tragiquement tuée par une balle perdue lors des affrontements. Elle n'était ni activiste ni impliquée politiquement ; son seul désir était d'enseigner. Sa mort, survenue dans un contexte de violence, a suscité une profonde indignation.

Inhumation et Réactions Le 22 octobre 2025, Mme Zouhaira a été inhumée au cimetière de Laïndé Daneyel à Garoua. La ville reste sous tension alors que les partisans d'Issa Tchiroma Bakary continuent de manifester, accusant le régime de vouloir « voler » la victoire de leur candidat. La mort de Mme Zouhaira met en lumière les conséquences tragiques des tensions politiques au Cameroun. Les manifestations en cours soulignent la nécessité d'un dialogue pacifique et d'une résolution des différends électoraux pour éviter d'autres pertes humaines.