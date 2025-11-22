Congo : Un vibrant d’accueil réservé à Denis Sassou-N’Guesso par l’association « les amis de Womo »

Cette visite du président de la République dans le département de la Lékoumou s'inscrit dans le cadre de ses visites de travail dans les différentes localités du pays, pour évaluer les projets de développement achevés et en cours.



La Lékoumou est un département qui regorge de potentialités dans divers secteurs, notamment l'agriculture, l'élevage et l'artisanat, et le président Denis Sassou-N'Guesso œuvre pour le développement de ce département.



Le déplacement que le président Denis Sassou-N'Guesso a effectué dans ce département, notamment à Sibiti, pour mettre en service l'hôpital général de cette ville a suscité une grande mobilisation et une ferveur populaire, avec la participation active de diverses associations locales, dont l'association « Les Amis de Womo » dirigée par Hervé Ngoma Biyot.



L'arrivée du Président Denis Sassou-Nguesso à l'aéroport de Sibiti a été marquée par un accueil massif et chaleureux de la part des membres et sympathisants de l'association « Les Amis de Womo ». Alignés le long de l'artère principale reliant l'aéroport au palais présidentiel, ils ont manifesté leur soutien et leur enthousiasme. Arborant pagnes, T-shirts, drapelets et effigies du Chef de l'État — qu'ils qualifient de « l’homme de paix, le bâtisseur infatigable » — l'association a ainsi démontré sa forte capacité de mobilisation et son ancrage profond dans le département de la Lékoumou.



L'inauguration de l'hôpital général de Sibiti, qui marque une étape cruciale pour le système de santé local, a été l'occasion d'une nouvelle démonstration de soutien par l'association. Ce projet majeur, visant à améliorer l'accès aux soins pour la population de la Lékoumou, est une réalisation concrète de la politique de développement et de modernisation des infrastructures publiques menée par le gouvernement congolais.



A travers cette mobilisation et cet accueil réservé au président Denis Sassou-N’Guesso, l'association « les Amis de Womo » a tenu à saluer et à soutenir l'engagement constant du président Denis Sassou-N'Guesso en faveur du développement et de la modernisation du pays, en particulier du département de la Lékoumou.



A l’évidence, la mobilisation de l'association « les Amis de Womo » de Hervé Ngoma Biyot est le témoignage de la reconnaissance de la population de ce département du Congo pour les actions menées par le président en vue d'améliorer les conditions de vie et sanitaire.



Sous la direction de Hervé Ngoma Biyot, l'association « Les Amis de Womo » est un acteur clé du développement socio-économique dans la Lékoumou. Forte de son dynamisme, elle conjugue attachement communautaire et soutien à la vision du Chef de l'État.



Son bilan d'actions est éloquent : l'association a notamment organisé des formations professionnelles pour l'insertion des jeunes, distribué des gilets et casques pour la sécurité routière, et facilité l'obtention de cartes d'identité pour les citoyens. Elle promeut également la paix et la cohésion sociale par l'organisation annuelle de la Coupe Denis Sassou-N’Guesso. De plus, elle a clairement affiché son engagement politique en lançant un appel à candidature pour soutenir la réélection du Président Denis Sassou-N’Guesso.



Ainsi, l'association « les Amis de Womo », démontre son soutien à la politique de développement du président Denis Sassou-N'Guesso, en mettant en œuvre des actions qui contribuent à la réalisation de ses objectifs et de sa vision pour le Congo.