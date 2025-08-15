Congo : la fanfare des forces américaines présente au défilé militaire et civil du 15 août

La force publique et les forces vives de la Nation congolaise, venues d’horizons divers ont martelé leurs pas sur le macadam du boulevard Alfred Raoul. Ce, pour marquer un point final aux festivités du 65ème anniversaire de l’accession du pays à la souveraineté nationale et internationale.



Les festivités marquant la célébration des 65 ans de l’indépendance du Congo sont placées sous le thème « Mobilisés dans la paix, ensemble poursuivons la marche vers le développement ». Cette thématique laisse entrevoir que la nation ne se résume pas à un patrimoine transmis, mais qu'elle représente également un chantier où chaque citoyen joue le rôle d’un architecte, contribuant à bâtir son avenir.



C’est la force publique qui, en premier, a fait entendre le bruit de bottes sur le macadam du boulevard Alfred Raoul à la faveur de ce grand défilé militaire pédestre ensuite motorisé, avant de faire place à celui des forces vives nationales. La présence du détachement de l'Orchestre des Forces aériennes américaines en Europe et en Afrique, aux côtés des forces armées congolaises (FAC) a meublé ce défilé civil et militaire.



Ouvert par les majorettes de la communauté Térinkyo, habillées en couleurs traditionnelles du Congo, le défilé civil a tenu également toutes ses promesses. En effet , agents des administrations publiques, privées, partis et associations politiques, société civile sans oublier les confessions religieuses ont marqué les pas sur ce boulevard Alfred Raoul, Chaque entité sociale, brandissant soit une pancarte, soit une banderole, portant des inscriptions renseignant sur la vie et l’avenir de la Nation, a pu se ressouvenir de la date du 15 août 1960, année de l’accession de la République à l’indépendance.



Peu avant le début du défilé, le président , Denis Sassou N’Guesso, a procédé à la décoration dans plusieurs ordres nationaux à un échantillon de compatriotes. Ces derniers se sont distingués par leur engagement, leur travail exemplaire et leur attachement aux valeurs fondamentales qui incarnent la République du Congo.



Les festivités marquant les 65 ans de l’indépendance du Congo ont fait date. A coté de la robe de fête qu’a vêtue la ville de Brazzaville et ses environs, les yeux de tout visiteur de cette ville pouvaient constater que les artères, les ruelles ainsi que les places publiques et les arbres ont été décorés aux couleurs nationales.