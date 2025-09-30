Coopération Tchad-France : Une délégation de la Mairie de Moundou en mission d'échange à Poitiers







L’Ambassade du Tchad en France était représentée par le Conseiller culturel, Dr Adoum Sougui, pour accompagner cette initiative de coopération décentralisée.

Conférences, ateliers et échange culturel

La mission a été marquée par l’organisation de conférences-débats, d’ateliers et de visites autour de thématiques essentielles pour le développement local : l’éducation, la santé, l’eau et l’assainissement.





Le Conseiller culturel, Dr Adoum Sougui, a notamment animé une conférence portant sur le contexte géopolitique et culturel du Tchad, contribuant à éclairer le public français sur les réalités du pays.





Le 28 septembre, la mission a également pris part à la soirée culturelle de l’Association des Tchadiens de Poitou-Charentes (ATPC). Au nom de l’Ambassadeur du Tchad en France, Dr Sougui a salué l’engagement des organisateurs pour la promotion de la culture nationale. L'événement a donné lieu à un échange fructueux avec les étudiants et les acteurs de la vie culturelle de la région.