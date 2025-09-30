Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Coopération Tchad-France : Une délégation de la Mairie de Moundou en mission d'échange à Poitiers


Alwihda Info | Par - 1 Octobre 2025


Une mission institutionnelle et technique de la Mairie de Moundou (Tchad), conduite par son Maire, Djekaoussem Bondo Elon, s’est rendue à Poitiers (France) du 25 au 30 septembre 2025.


Coopération Tchad-France : Une délégation de la Mairie de Moundou en mission d'échange à Poitiers



  L’Ambassade du Tchad en France était représentée par le Conseiller culturel, Dr Adoum Sougui, pour accompagner cette initiative de coopération décentralisée.
 

Conférences, ateliers et échange culturel

 
La mission a été marquée par l’organisation de conférences-débats, d’ateliers et de visites autour de thématiques essentielles pour le développement local : l’éducation, la santé, l’eau et l’assainissement.

 
Le Conseiller culturel, Dr Adoum Sougui, a notamment animé une conférence portant sur le contexte géopolitique et culturel du Tchad, contribuant à éclairer le public français sur les réalités du pays.

 
Le 28 septembre, la mission a également pris part à la soirée culturelle de l’Association des Tchadiens de Poitou-Charentes (ATPC). Au nom de l’Ambassadeur du Tchad en France, Dr Sougui a salué l’engagement des organisateurs pour la promotion de la culture nationale. L'événement a donné lieu à un échange fructueux avec les étudiants et les acteurs de la vie culturelle de la région.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 30/09/2025

Tchad : des jeunes filles reçoivent leurs attestations en perlerie du Centre de formation Euro-Kool de Sarh

Tchad : des jeunes filles reçoivent leurs attestations en perlerie du Centre de formation Euro-Kool de Sarh

Tchad : à Mao, réunion stratégique présidée par le délégué général du gouvernement du Kanem Tchad : à Mao, réunion stratégique présidée par le délégué général du gouvernement du Kanem 30/09/2025

Populaires

Tchad : le ministère de la Santé met en garde contre l'augmentation abusive des prix des médicaments

30/09/2025

Tchad : des jeunes filles reçoivent leurs attestations en perlerie du Centre de formation Euro-Kool de Sarh

30/09/2025

Tchad : La Tchadienne de l’Électricité (TchadElec) lance un concours national pour l’élaboration de sa charte graphique officielle

30/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/09/2025 - Achta Mahamat

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ?

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ?

Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad 28/09/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter