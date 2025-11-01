Alwihda Info
INTERNATIONAL

Coopération économique : le forum « entrer au Burkina Faso » mobilise des hommes d’affaires burkinabè et chinois


Alwihda Info | Par Alwihda - 1 Novembre 2025


Guangzhou, le 29 octobre 2025
L’ambassade du Burkina Faso en République Populaire de Chine a organisé, en partenariat avec la Base de données sur les produits traçables de "la ceinture et la route" et la Société des Services commerciaux XINGFUDAILU, le Forum économique dénommé « entrer au Burkina Faso », les 25 et 26 octobre 2025 à Guangzou.
Ce forum, signe de la vivacité de la coopération économique et commerciale entre le Burkina Faso et la République Populaire de Chine, s’inscrit dans la vision du Président du Faso le Capitaine Ibrahim TRAORE, qui est de « bâtir une économie souveraine et résiliente basée sur la transformation industrielle endogène des matières premières ».


Le forum a réuni, les investisseurs chinois et entrepreneurs burkinabè de la diaspora de Chine et venus du Burkina Faso, qui ont profité de ce cadre pour mettre en lumière les projets structurants et les réformes économiques en cours et ouvrir un dialogue direct et efficace entre les acteurs.


L’ambassadeur du Burkina Faso en République Populaire de Chine SEM Daouda BITIE, dans son allocution, a rappelé que ce forum est un prolongement de la première édition du Forum international « investir au Burkina Faso ».


Il a invité les investisseurs à faire le choix de la destination Burkina Faso qui regorge d’immenses potentialités d’investissements, tout en indiquant que les reformes en cours, les perspectives économiques et la jeunesse de la population, sont autant de motif d’attraction de la destination Burkina Faso pour les investisseurs chinois.


Quant au co-organisateur du forum monsieur Zheng Liwei, président de la Base de données sur les produits traçables de "la ceinture et la route" et de la Société des Services commerciaux XINGFUDAILU, il s’est réjouit de l’ouverture du Burkina Faso aux investissements directs étrangers.


Par conséquent, il a dit sa disponibilité à œuvrer, de concert avec l’ambassade du Burkina Faso à Pékin, à l’implémentation de la vision du développement économique du Burkina Faso et à mobiliser les entrepreneurs chinois autour des projets au Burkina Faso.


A la suite des allocutions, l’ambassade du Burkina Faso a fait une présentation sur les opportunités des investissements au Burkina Faso, avec un accent sur le climat des affaires, les secteurs porteurs et les projets prioritaires.


Par la même occasion, les entrepreneurs burkinabè de la diaspora et ceux venus du Burkina Faso, ont fait des présentations sur les entreprises ainsi que les opportunités de partenariat avec les entrepreneurs chinois.


Le deuxième jour du forum a été marqué par des rencontres B2B et de mise en relation entre les entrepreneurs chinois et burkinabè.


A bâtons rompus, ils ont échangé sur des investissements, notamment dans des secteurs agro-alimentaires, pharmaceutiques, énergétiques, médicales et des infrastructures.
Sur une note de satisfaction, tous se sont engagés à maintenir les échanges afin de créer les conditions d’un partenariat gagnant-gagnant.


