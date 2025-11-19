Coopération sécuritaire : la Police nationale et la Chine consolident un partenariat stratégique

Le directeur général de la Police nationale du Tchad, le général de 3ème grade Tougoud Digo Maïda a reçu en audience, ce mercredi 18 novembre 2025, l’attaché de défense de l’ambassade de la République populaire de Chine au Tchad, le colonel Jiang Lei.



Cette rencontre est une première prise de contact entre les deux autorités. Elle a permis d’examiner les perspectives de renforcement de la coopération sécuritaire entre la Police nationale tchadienne et la partie chinoise. Les échanges ont porté sur la mutualisation des expertises, la formation, ainsi que les mécanismes visant à consolider un partenariat durable au service de la sécurité intérieure et de la stabilité régionale.



Le directeur général de la Police nationale et son hôte ont réaffirmé leur volonté commune de poursuivre et d’approfondir cette collaboration bilatérale et de coopération qui unissent le Tchad et la Chine.