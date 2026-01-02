Crise énergétique à N’Djaména : Le Gouvernement s'explique devant le Sénat

C’est une séance de vérité qui s’est tenue au Palais législatif sous la présidence du Très Honorable Dr Haroun Kabadi. Dans une démarche de redevabilité voulue par le Chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, le ministre a exposé les raisons structurelles qui paralysent encore la desserte électrique de la capitale.











Un réseau au bord de l'asphyxie



Le constat technique est cinglant : N’Djaména souffre d’un déséquilibre profond. Avec une puissance installée de 240 MW, le réseau est incapable de répondre à une demande en explosion.









« Même si nous produisions plus aujourd'hui, nos lignes ne pourraient pas transporter cette énergie », a expliqué le ministre. En cause : des postes sources saturés et des équipements fonctionnant en surrégime permanent, obligeant l'opérateur à des coupures préventives pour éviter le « black-out » général. Les travaux de voirie urbaine, endommageant fréquemment les câbles souterrains, aggravent une situation déjà précaire.











Le solaire et le thermique en renfort



Pour inverser la tendance, le gouvernement mise sur une diversification du mix énergétique :



NOOR TCHAD : La centrale solaire injecte déjà 24 MW. Un renforcement des lignes d'évacuation permettra d'atteindre 40 MW très prochainement.



Centrale DENALI : Terminée à 98 %, cette unité thermique de 32 MW sera opérationnelle dans les semaines à venir.



Projet RESPITE : Soutenu par la Banque Mondiale, il prévoit pour 2026 une centrale solaire de 30 MW couplée à un système de stockage massif (60 MWh) pour stabiliser le réseau la nuit.





À plus long terme, le ministre a annoncé la construction d’une centrale d'envergure de 180 MW (HFO) et la réhabilitation des sites historiques de Farcha et MBH.









Modernisation de la distribution



Le chantier ne se limite pas à la production. Le gouvernement affirme avoir exécuté à 65 % un vaste programme de réhabilitation des réseaux de moyenne et basse tension. L'installation de transformateurs de grande capacité à Lamadji (25 et 50 MVA) devrait permettre de mieux répartir la charge et de stabiliser la tension dans les quartiers périphériques, souvent les premiers sacrifiés lors des délestages.











L'horizon de la canicule



Conscient de l'exaspération sociale, Passalé Kanabé Marcelin a justifié les retards par la complexité des chaînes d'approvisionnement internationales et la lourdeur des procédures de financement. Cependant, il a tenu à rassurer les élus : les équipes techniques ont été mobilisées durant les fêtes pour anticiper la période critique de la prochaine canicule.







L'objectif affiché est clair : passer d'une gestion de crise à une stabilité durable pour faire de l'énergie un levier réel du Plan National de Développement (PND).

