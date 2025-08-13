Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
INTERNATIONAL

Drame en Méditerranée : Au moins 20 morts et 20 disparus au large de Lampedusa


Alwihda Info | Par - 14 Août 2025


Des bateaux de migrants ont chaviré au large de Lampedusa ce mercredi 13 août 2025, entraînant un lourd bilan humain. Selon le journal South Sudanese in Libya, il y a "au moins 20 morts et 20 personnes disparues".


Images : South Sudanese in Libya
Images : South Sudanese in Libya



 

Opérations de sauvetage en cours

 
Soixante-et-un survivants ont déjà atteint les îles Pélagie, où huit corps se trouvaient également parmi eux. 

Drame en Méditerranée : Au moins 20 morts et 20 disparus au large de Lampedusa

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d'une expérience d'une quinzaine d'années dans la collecte...


