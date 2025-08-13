INTERNATIONAL

Drame en Méditerranée : Au moins 20 morts et 20 disparus au large de Lampedusa

Alwihda Info | Par Peter Kum - 14 Août 2025

Des bateaux de migrants ont chaviré au large de Lampedusa ce mercredi 13 août 2025, entraînant un lourd bilan humain. Selon le journal South Sudanese in Libya, il y a "au moins 20 morts et 20 personnes disparues".