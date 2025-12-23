Tchad : L'ambassadeur indien Dr. Hifzur Rahman élevé au grade d'officier de l'ordre national

Nommé initialement pour un mandat de deux ans, l’Ambassadeur a finalement exercé ses fonctions pendant plus de trois années, période durant laquelle il a œuvré sans relâche au renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays.



Les échanges ont porté sur le bilan des projets réalisés, les perspectives de collaboration future. Le diplomate a notamment mentionné la contribution toujours active de deux experts indiens mobilisés dans le cadre du Plan National de Développement (PND).



Le Premier ministre a salué l’engagement et le travail accompli par l’Ambassadeur, avant de réaffirmer la ferme volonté du Gouvernement tchadien de poursuivre et de consolider davantage les liens d’amitié et de coopération avec la République sœur de l’Inde.



Enfin, en reconnaissance des services rendus dans le cadre de sa fonction, le Premier ministre, Chef du Gouvernement a élevé l'Ambassadeur Hifzur Rahman au grade d'officier de l'ordre national du Tchad.