Énergie et Eau : Le Tchad et le Groupe Égypto-Africain scellent une alliance stratégique

Une offre technologique globale



Le Groupe Égypto-Africain ne vient pas seulement avec des solutions d'électrification et d'adduction d'eau. Son offre intègre les enjeux du futur : l'économie numérique et l'intelligence artificielle. Cette vision globale vise à doter le Tchad d'infrastructures "intelligentes" et à former les cadres tchadiens aux dernières innovations techniques.











La concrétisation des accords du Caire

Le Ministre a rappelé que cette audience s'inscrit dans le sillage de sa mission officielle en Égypte. Le cadre de coopération bilatérale signé avec son homologue égyptien porte désormais ses fruits en ouvrant la porte aux investisseurs. Le Ministre a réaffirmé sa volonté de faciliter l'installation du Groupe au Tchad, garantissant un environnement propice à leurs activités.









Prochaine étape : L'identification des priorités

Afin de transformer cette offre en projets concrets, les services techniques du Ministère ont été instruits pour entamer des discussions approfondies. Il s'agira de définir les zones et les projets urgents où l'expertise égyptienne apportera une valeur ajoutée immédiate, garantissant ainsi un partenariat "gagnant-gagnant".

