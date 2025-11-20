Alwihda Info
TCHAD

Francophonie : La Ministre déléguée Fatimé Aldjineh Garfa porte la voix du Tchad à la 46e conférence ministérielle


Alwihda Info | Par - 21 Novembre 2025


La 46e Conférence Ministérielle de la Francophonie s’est achevée ce 20 novembre 2025 à Kigali, après deux jours d’échanges consacrés au dialogue politique et au rôle central des femmes dans la gouvernance, la culture, la paix et le développement durable.


Francophonie : La Ministre déléguée Fatimé Aldjineh Garfa porte la voix du Tchad à la 46e conférence ministérielle


 

Le Tchad y a été représenté par une délégation menée par la Ministre Déléguée auprès du Ministre des Affaires Étrangères, Mme Fatimé Aldjineh Garfa.

 

Sa présence a réaffirmé l’attachement du Tchad aux valeurs francophones et son engagement résolu en faveur des droits et de l’autonomisation des femmes.

 

En marge des travaux, la Ministre Déléguée a échangé avec plusieurs homologues. Elle a défendu les positions constantes du Tchad axées sur la paix, la stabilité et la promotion de l’égalité femmes-hommes, mettant en relief les avancées réalisées sous l’impulsion du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno.

 

La prochaine Conférence Ministérielle de la Francophonie se tiendra du 14 au 16 novembre 2026 à Siem Reap, au Cambodge.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


