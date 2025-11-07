Alwihda Info
INTERNATIONAL

Francophonie à la COP30 : Priorités et Programme à Belém, Brésil


Alwihda Info | Par - 7 Novembre 2025


La Francophonie se mobilisera activement lors de la 30ᵉ Conférence des Parties (COP30) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui se tiendra à Belém, au Brésil, du 10 au 21 novembre 2025.


Francophonie à la COP30 : Priorités et Programme à Belém, Brésil



 

Les 90 États et gouvernements membres de la Francophonie participeront pour défendre leurs priorités concernant l'atténuation, l'adaptation et la résilience climatique.



 

Le Pavillon de la Francophonie : Vitrine d'Actions

 

L'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) installera un Pavillon de la Francophonie pour soutenir les efforts de ses pays membres et faire valoir son action climatique.

  • Contenu : Le pavillon présentera plus de 60 initiatives locales et nationales francophones liées à la mise en œuvre des engagements nationaux de lutte contre les changements climatiques.

  • Public Attendu : Plus de 5 000 visiteur-e-s et participant-e-s sont attendu-e-s.

  • Diffusion : La programmation sera retransmise en direct via le E-Pavillon climatique à l'adresse suivante : https://epavillon.francophonie.org .




Le pavillon mettra également en lumière l'action portée par les jeunes et leur mobilisation contre le dérèglement climatique.



 

Événements Parallèles Organisés par la Francophonie

 

L'OIF organisera plusieurs journées thématiques en marge de la COP30 :
 

Date Événement Thème principal
Mercredi 12 novembre 2025 Journée « Action jeunesse pour le climat en Francophonie » Engagement et initiatives des jeunes.
Vendredi 14 novembre 2025 Journée finance durable en Francophonie « Accès à la finance durable : opportunités offertes par les partenaires de développement en Francophonie ».
Lundi 17 novembre 2025 Concertation bilan État d’avancement des négociations de la première semaine.

 



Rôle de l'Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD)

 

L'Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD), organe subsidiaire de l'OIF, déploie des actions de soutien autour de deux axes principaux :

  1. Appui à la pleine participation des pays aux négociations internationales sur l’environnement (climat, biodiversité et désertification).

  2. Facilitation de la mobilisation de la finance durable.

