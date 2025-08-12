









INTERNATIONAL Journée internationale de la Jeunesse 2025 : action locale et impact mondial

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 12 Août 2025



À l'approche de l'échéance de 2030 pour la réalisation des Objectifs de développement durable, la Journée internationale de la jeunesse 2025 met l'accent sur l'action locale et le leadership des jeunes. Cette année, la célébration, qui se déroule à Nairobi, met en lumière la manière dont les jeunes remodèlent la gouvernance et impulsent le changement depuis la base.

Le thème de la Journée internationale de la jeunesse (JIJ) 2025, « Actions locales des jeunes pour les ODD et au-delà », reflète une évolution du rôle des jeunes dans la réalisation des ODD, un rôle de plus en plus visible et précieux. Si les ODD constituent une vision mondiale partagée, leur mise en œuvre dépend en grande partie de leur capacité à s'adapter aux réalités locales.



Avec plus de 65 % des cibles des ODD liées à la gouvernance locale, l'engagement des jeunes est non seulement bénéfique, mais aussi essentiel. Les jeunes apportent des perspectives nouvelles, des liens communautaires forts et une volonté d'explorer de nouvelles solutions. Ces qualités les positionnent pour contribuer à combler le fossé entre les politiques de haut niveau et la pratique quotidienne.



La célébration de cette année revêt une importance particulière car elle coïncide avec le 30e anniversaire du Programme d'action mondial pour la jeunesse, un cadre qui a guidé les politiques visant à reconnaître et à soutenir les jeunes comme partenaires du développement. Cet anniversaire offre l'occasion, non seulement de réfléchir aux progrès réalisés, mais aussi de réfléchir à la manière dont les principes d'inclusion des jeunes peuvent être davantage ancrés dans la gouvernance à tous les niveaux.



La commémoration officielle de la Journée internationale de la jeunesse 2025 a lieu le 12 août à Nairobi, au Kenya, en collaboration avec ONU-Habitat. Cet événement réunira des jeunes leaders, des responsables des collectivités locales, des décideurs politiques et des praticiens du développement afin de partager des approches concrètes pour renforcer la participation des jeunes à la prise de décision locale. L'objectif est de relier les idées à des modèles concrets et applicables dans différents contextes.



Au-delà du rassemblement officiel, l'ONU encourage les communautés du monde entier à célébrer cette Journée par des activités favorisant le dialogue et la collaboration. Celles-ci vont des émissions de radio éducatives et des forums de jeunes aux expositions, événements culturels et débats publics. Chaque initiative, qu'elle soit grande ou petite, renforce le principe selon lequel un engagement significatif des jeunes prospère lorsqu'il est soutenu et encouragé localement.



Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a résumé l'esprit de la journée dans son message annuel : « Le progrès mondial commence dans les communautés. Les jeunes sont des innovateurs audacieux, des organisateurs résilients et des partenaires essentiels pour atteindre les Objectifs de développement durable. Lorsque les jeunes dirigent, les sociétés prospèrent. »



Construire des fondations durables pour le leadership des jeunes

On compte 1,2 milliard de personnes âgées de 15 à 24 ans dans le monde, soit environ 16 % de la population. Ce chiffre devrait atteindre près de 1,3 milliard d'ici 2030. Cette croissance démographique est porteuse de potentiel et de responsabilités. Les jeunes participent activement à l'avancement de l'éducation (ODD 4), à la création d'opportunités économiques (ODD 8) et à la lutte contre le changement climatique (ODD 13), souvent au bénéfice direct de leurs communautés.



La Journée internationale de la jeunesse 2025 est l'occasion de souligner ces contributions et de soutenir leur développement. Renforcer le rôle des jeunes dans la gouvernance locale nécessite des investissements et des financements constants pour les initiatives menées par les jeunes, les programmes de renforcement des capacités et les mécanismes garantissant l'intégration de leurs points de vue dans la planification et les politiques. Les collectivités locales et régionales, grâce à leurs liens étroits avec les communautés, ont la capacité unique de créer des environnements où les jeunes peuvent mettre en pratique efficacement leurs compétences et leurs idées. Plutôt qu'une simple journée de reconnaissance, la valeur de la Journée internationale des jeunes réside dans son potentiel à renforcer un engagement durable : permettre aux jeunes de travailler aux côtés des institutions, et non en marge d'elles. Ce faisant, les communautés bénéficieront de leaders bien préparés à relever les défis complexes du développement durable, aujourd'hui et après 2030.



Au-delà de la célébration, des actions concrètes

Si la Journée internationale de la jeunesse est un moment de reconnaissance mondiale, elle constitue également un appel à l'action concrète au niveau local. Les jeunes, les groupes de la société civile et les institutions locales sont encouragés à marquer cet événement de manière à susciter le dialogue, à favoriser la compréhension et à favoriser le changement.



Parmi les activités possibles, on peut citer :

●Animer une émission de radio éducative avec des leaders communautaires et des jeunes ;

●Organiser des débats ou des forums sur la contribution des jeunes aux défis mondiaux ;

●Animer des discussions intergénérationnelles pour rapprocher les points de vue ;

●Organiser des expositions d'art reflétant les expériences et les aspirations des jeunes ;

●Établir des partenariats avec les médias locaux, les écoles et les universités pour amplifier le message.



Ces initiatives permettent non seulement de sensibiliser le public, mais aussi de donner aux jeunes un rôle direct dans l'élaboration des discours et des politiques qui les concernent.



Les jeunes, moteurs des ODD

L'engagement de l'Agenda 2030 de « ne laisser personne de côté » inclut intrinsèquement la jeunesse. Les jeunes sont spécifiquement mentionnés dans les Objectifs relatifs à l'emploi, à l'éducation, à l'égalité des sexes et à la promotion de la paix. Les domaines clés incluent :

●ODD 4 – Éducation de qualité : L'accès à une éducation équitable et pertinente est essentiel à l'insertion des jeunes sur le marché du travail et dans la vie citoyenne.

●ODD 8 – Travail décent et croissance économique : La lutte contre le chômage et le sous-emploi des jeunes est essentielle au progrès économique durable.

●ODD 13 – Action pour le climat : Les jeunes mènent des mouvements pour le climat, innovent en matière de solutions et demandent des comptes aux dirigeants sur leurs engagements environnementaux.



Les jeunes ont joué un rôle central dans la conception, le suivi et la mise en œuvre de l'Agenda 2030. Ils sont actifs dans les mouvements populaires, la collecte de données, le plaidoyer politique et les rapports parallèles, garantissant que les progrès sont mesurés non seulement en chiffres, mais aussi en impact sur les vies.



Leur travail au niveau local catalyse souvent des changements plus vastes. Qu'il s'agisse de promouvoir les énergies propres dans les communautés rurales, de créer des start-ups pour lutter contre l'insécurité alimentaire ou de mener des campagnes numériques pour la justice sociale, les initiatives menées par les jeunes démontrent que le changement transformateur est ancré dans les réalités locales.



Plate-formes des Nations-Unies pour l'engagement des jeunes

Les Nations-Unies ont mis en place de multiples plate-formes pour amplifier la voix des jeunes, notamment :

●Le Bureau de la jeunesse des Nations-Unies, dirigé par le Sous-Secrétaire général à la jeunesse ;

●Le Forum de la jeunesse de l'ECOSOC, qui réunit chaque année plus de 1 000 jeunes leaders pour dialoguer directement avec les décideurs politiques ;

●Le Rapport mondial sur la jeunesse, une publication biennale qui analyse les tendances mondiales de la jeunesse ;

●Des résolutions telles que la résolution 2250 (2015), qui positionne les jeunes comme des partenaires clés de la consolidation de la paix, et la résolution 2535 (2020), qui officialise la jeunesse, la paix et la sécurité comme un programme permanent.



Ces mécanismes garantissent que les jeunes ne sont pas simplement des participants, mais des décideurs reconnus dans les processus de gouvernance mondiale.



Infographie de la Journée internationale de la jeunesse

Explorez ces infographies de la Journée internationale de la jeunesse pour comprendre ce que signifie la localisation des ODD, son importance, le rôle des jeunes dans sa mise en œuvre et comment nous pouvons soutenir leurs efforts.









