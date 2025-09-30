Le Chef de l’État en compagnie de son Épouse a officiellement réceptionné ce dimanche 28 septembre 2025 les quatre (4) premières locomotives de la Compagnie du TransGuinéen (CTG), dont la première porte le nom de son village “KŌMA”, symbolisant ainsi

Un projet national aux noms symboliques

La première locomotive porte le nom de "KŌMA" (village du Chef de l’État).

La seconde est baptisée "SANFINA" (village du Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence et Président du Comité Stratégique de Simandou, Djiba Diakité).

La troisième porte le nom de "BALADOU" (village du Ministre Secrétaire Général de la Présidence, le Général Amara Camara).

La quatrième est nommée "KIMBELY" (localité du Ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla).

Contenu local et souveraineté économique au cœur de Simandou

L’utilisation de la main-d’œuvre locale.

L’octroi d'opportunités d’affaires aux entreprises à capitaux guinéens.

Le transfert de compétences et de technologies, incarné par la Simandou Academy.

Vers l'industrialisation avec une aciérie

Le quai d’exportation pour les minerais de WCS et Baowu (Blocs 1 et 2). Le quai d’exportation pour les minerais de Rio Tinto Simfer et Chinalco (Blocs 3 et 4). Le quai commercial destiné aux marchandises et aux passagers, renforçant la connectivité de la Guinée avec la sous-région.

Cette cérémonie, qui coïncidait avec la commémoration du référendum sur l’indépendance, revêt un symbole fort : celui de l’affirmation de la souveraineté économique assumée du pays, notamment à travers le mégaprojet Simandou.Chaque locomotive a été baptisée d’un nom de village pour marquer l'appropriation nationale du projet :La flotte complète est projetée à 143 locomotives et plus de 7 000 wagons, faisant de ce projet ferroviaire une infrastructure unique en Afrique, capable de traverser les quatre régions naturelles du pays.Le Président du Comité Stratégique de Simandou, Djiba Diakité, a souligné que presque tous les objectifs stratégiques fixés par le Chef de l’État ont été atteints, notamment les impératifs du contenu local. Cela se traduit par :Cette avancée, couplée à la notation souveraine B+ avec perspectives stables attribuée par Standard & Poor's, positionne la Guinée comme la deuxième économie de la sous-région et ouvre son économie aux marchés internationaux des capitaux, conformément à la vision Simandou 2040.Poursuivant l'objectif de valorisation des ressources minières, le Ministre Djiba Diakité a annoncé la finalisation obligatoire des études de faisabilité pour la construction d’une aciérie, deux ans après l’entrée en production du minerai de fer. Cette mesure concrétise la volonté du Chef de l’État de créer de la valeur ajoutée pour soutenir le programme Simandou 2040.Cette cérémonie marque un tournant majeur dans l’opérationnalisation de la CTG et l’entrée en phase de production du projet Simandou avant la fin de 2025.Sur le site de Morebayah, les travaux portuaires sont dans leur dernière phase, avec la finalisation de trois quais majeurs :Ces trains devraient transporter 120 millions de tonnes de minerai de fer au cours des deux prochaines années, en plus des milliers de passagers et de marchandises, concrétisant l’espoir d’une Guinée résolument tournée vers la souveraineté économique.