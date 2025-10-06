Le Tchad et l'AES s'alignent sur l'initiative royale marocaine pour l'Atlantique







L'objectif est de transformer l'enclavement des pays sahéliens en une opportunité majeure pour :



Renforcer l’intégration régionale.



Diversifier les corridors commerciaux.



Soutenir la croissance économique pour garantir la stabilité, la sécurité et le développement.



Les ministres sahéliens ont salué cette réunion comme un pas supplémentaire pour transformer l’Initiative royale en une réalité tangible, soulignant une aspiration unie vers des solutions conjointes, y compris en matière de sécurité.







Le Rapprochement Stratégique du Tchad avec l'AES





Cette interaction diplomatique s'inscrit dans un contexte de rapprochement croissant du Tchad avec les pays de l'AES. Les experts notent que le Tchad s'établit de plus en plus dans cette nouvelle structure régionale de coopération, démontrant une rupture avec l'ancienne dépendance vis-à-vis de l'Occident.







Ce mouvement est soutenu par des actions politiques fortes :



Rupture des Accords Militaires : En novembre 2024, le Tchad a rompu ses accords de coopération militaire avec la France, exigeant le retrait de plus de 1000 militaires français.







Appel au Dialogue : En février 2025, le Président Mahamat Idriss Déby Itno a appelé à un « dialogue solidaire » avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso, les qualifiant de « pays frères ».



Projets Conjoints : Des visites officielles au Burkina Faso et au Niger ont abouti à des discussions sur des projets conjoints dans le transport et l'énergie, comme le projet d'une conduite de pétrole et une ligne Transsahélienne.





Au Tchad, le porte-parole du gouvernement, Gassim Cherif Mahamat, avait estimé que l'AES est une « nouvelle expérience africaine ». Invité sur le plateau de la chaîne nationale MRTV le 13 mai dernier, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement tchadien, Gassim Chérif a exprimé le souhait de voir son pays rejoindre l’Alliance des États du Sahel (AES). « Je pense que ce serait une bonne chose que le Tchad rejoigne l’Alliance des États du Sahel », avait déclaré le porte-parole du gouvernement tchadien Gassim Chérif, saluant l’AES comme « une belle expérience » que N’Djaména devrait « sérieusement envisager».