TCHAD

Le Tchad et l'AES s'alignent sur l'initiative royale marocaine pour l'Atlantique


Alwihda Info | Par - 6 Octobre 2025


Une réunion des ministres des Affaires étrangères du Maroc, du Tchad, et des pays de l'Alliance des États du Sahel (AES – Mali, Niger, Burkina Faso) s'est tenue à New York, le 29 septembre 2025, en marge de la 80e Assemblée générale des Nations Unies.


Cette concertation a marqué une étape décisive pour l’opérationnalisation de l’Initiative Royale du Roi Mohammed VI, visant à accorder aux pays du Sahel un accès direct à l’Océan Atlantique.

L'Initiative Atlantique : Un levier pour l'intégration économique


Les cinq ministres – Nasser Bourita (Maroc), Abdoulaye Diop (Mali), Bakary Yaou Sangare (Niger), Karamoko Jean Marie Traore (Burkina Faso) et Abdoulaye Sabre Fadoul (Tchad) – ont échangé sur cette initiative, qualifiée de « vision ambitieuse et innovante ». C’est un projet colossal porté par le Maroc pour offrir aux pays du Sahel un accès à l’océan Atlantique. Une aubaine pour les membres de l’AES qui, malgré leur sortie de la CEDEAO, demeurent tributaires des ports ouest-africains.





L'objectif est de transformer l'enclavement des pays sahéliens en une opportunité majeure pour :

Renforcer l’intégration régionale.

Diversifier les corridors commerciaux.

Soutenir la croissance économique pour garantir la stabilité, la sécurité et le développement.

Les ministres sahéliens ont salué cette réunion comme un pas supplémentaire pour transformer l’Initiative royale en une réalité tangible, soulignant une aspiration unie vers des solutions conjointes, y compris en matière de sécurité.



Le Rapprochement Stratégique du Tchad avec l'AES


Cette interaction diplomatique s'inscrit dans un contexte de rapprochement croissant du Tchad avec les pays de l'AES. Les experts notent que le Tchad s'établit de plus en plus dans cette nouvelle structure régionale de coopération, démontrant une rupture avec l'ancienne dépendance vis-à-vis de l'Occident.



Ce mouvement est soutenu par des actions politiques fortes :

Rupture des Accords Militaires : En novembre 2024, le Tchad a rompu ses accords de coopération militaire avec la France, exigeant le retrait de plus de 1000 militaires français.



Appel au Dialogue : En février 2025, le Président Mahamat Idriss Déby Itno a appelé à un « dialogue solidaire » avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso, les qualifiant de « pays frères ».

Projets Conjoints : Des visites officielles au Burkina Faso et au Niger ont abouti à des discussions sur des projets conjoints dans le transport et l'énergie, comme le projet d'une conduite de pétrole et une ligne Transsahélienne.


Au Tchad, le porte-parole du gouvernement, Gassim Cherif Mahamat, avait estimé que l'AES est une « nouvelle expérience africaine ». Invité sur le plateau de la chaîne nationale MRTV le 13 mai dernier, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement tchadien, Gassim Chérif a exprimé le souhait de voir son pays rejoindre l’Alliance des États du Sahel (AES).  « Je pense que ce serait une bonne chose que le Tchad rejoigne l’Alliance des États du Sahel », avait déclaré le porte-parole du gouvernement tchadien Gassim Chérif, saluant l’AES comme « une belle expérience » que N’Djaména devrait « sérieusement envisager».
Peter Kum
Tchad : Le MPS du Mandoul sensibilise la population sur la révision constitutionnelle

