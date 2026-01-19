Le Tchad et la Biélorussie signent un accord de coopération militaro-technique

Un mémorandum d’entente en matière de coopération militaro-technique a été signé ce mardi 20 janvier 2026 entre le Tchad et la Biélorussie, marquant une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays.



Le document a été paraphé au nom de la République du Tchad par M. Amir Idriss Kourda, ministre des Infrastructures, du Désenclavement et de l’Entretien routier, assurant l’intérim du ministre des Armées. Du côté biélorusse, le mémorandum a été signé par le ministre de l’Industrie et du Commerce, représentant Minsk dans le domaine de la coopération militaire et technologique.



Cet accord vise à développer et structurer les échanges dans le secteur militaire et technologique, en consolidant les compétences et en favorisant l’équipement des forces armées tchadiennes. Il traduit également la volonté des deux pays de renforcer leurs partenariats stratégiques, en mettant l’accent sur le transfert de technologies et le soutien logistique.



Le mémorandum s’inscrit dans une série d’initiatives visant à accroître la coopération internationale du Tchad, notamment dans le domaine de la sécurité et de la défense, tout en positionnant le pays comme un acteur stable et engagé dans les partenariats militaires régionaux et internationaux.

