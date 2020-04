ACTUALITES Les Résultats Financiers 2019 D’Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP) Indiquent une Forte Croissance avec un Revenu Net de 112 Millions USD

- 14 Avril 2020





Le bilan a augmenté de 5,7 % pour atteindre 7,35 milliards de dollars USD ; Le résultat net récurrent a augmenté de 17 % entre 2018 et 2019, passant de 96 millions de dollars USD à 112 millions de dollars USD ; Surclassement par Moody’s en octobre 2019 au niveau « Aa2 » avec des perspectives stables ; Approbation d'une stratégie sur cinq ans pour s'adapter au paysage énergétique en évolution L’Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP) (www.APICORP.org), une institution financière de développement multilatéral, a divulgué aujourd'hui ses résultats financiers pour l’exercice fiscal 2019. S'appuyant sur les résultats records de 2018, APICORP a publié des résultats solides notamment une augmentation de 17 % d'une année sur l’autre du revenu récurrent net qui est passé de 96 millions USD (à l’exclusion des éléments exceptionnels) à la fin de l'année 2018 à 112 millions de dollars USD. La forte rentabilité d’APICORP en 2019 a été entraînée par les services bancaires aux entreprises et la trésorerie, dont le revenu brut a augmenté de 32 % et 24 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 201 millions de dollars USD et 80 millions de dollars USD respectivement. La croissance du bilan comptable de la Corporation est restée forte et résiliente en 2019, avec une augmentation de 5,7 %, passant de 6,95 milliards dollars USD à 7,35 milliards de dollars USD par rapport à l’année précédente. À noter que le ratio d’endettement est resté maîtrisé en atteignant un chiffre de 2,13 en décembre 2019 par rapport à 2,07 pendant la même période l'année précédente et l’adéquation des fonds propres s’est légèrement améliorée passant de 29,34 % en 2018 à 29,6 % en 2019. En octobre 2019, la cote de crédit global d’APICORP a été surclassé par Moody’s de « Aa3 » à « Aa2 » avec des perspectives stables. Cet accomplissement a été largement dû à l’amélioration constante du profil de liquidité et de financement d’APICORP, à des actifs de grande qualité, à un rendement élevé des actifs et à un endettement modéré, entre autres facteurs. Ceci fait d’APICORP, la seule institution financière de la région MENA avec un niveau « Aa2 ». À propos des résultats de l’APICORP, le Dr Aabed bin Abdulla Al-Saadoun, président du conseil d’administration a déclaré : « Alors que le monde entre dans une période inédite d’incertitude économique, je suis rassuré par le fait que nous avons terminé l’année écoulée sur une note positive. Nos lignes commerciales ont fait preuve d'une résilience exceptionnelle dans un contexte de conditions de marché difficiles, en raison de l'évolution géopolitique, financière et industrielle en 2019. L'augmentation du revenu récurrent net de 17 % et le surclassement de la cote de crédit de Moody’s sont des étapes importantes qui sont la preuve de la solidité des bases d’APICORP. Ceci nous donne la confiance pour continuer à soutenir le secteur de l’énergie du monde arabe à un moment où les projets durables et axés sur les effets n'ont jamais été aussi nécessaires. » Le Dr Ahmed Ali Attiga, PDG d’APICORP, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers d’une autre année réussie pour APICORP alors que nous continuons à naviguer à travers un paysage énergétique en évolution rapide. La croissance de notre bilan à 7,35 milliards de dollars USD en 2019 prépare le terrain pour qu’APICORP poursuive sur sa trajectoire ascendante, en dépit des limitations que la crise actuelle du coronavirus impose à tous les secteurs de l’économie mondiale. Toutefois, je pense que le travail que nous avons effectué pour diversifier notre portefeuille en termes de secteurs et de territoires, ainsi que notre large base d'investisseurs, associée à notre forte position financière, nous servira positivement dans les années à venir et nous permettra de relever les défis actuels. » « Quand le monde commencera enfin à se remmettre du double impact de la pandémie de coronavirus et des fluctuations du prix du pétrole, nous assisterons probablement à des changements dans la région », a ajouté le Dr Attiga. « En tant que partenaire financier de confiance du secteur énergétique régional, nous sommes bien placés pour soutenir les investissements durables, ainsi que les entités qui peuvent accélérer à la fois la récupération économique et la transition vers une économie faible en carbone. À l’avenir, nous pensons que les organisations multilatérales comme APICORP auront un rôle plus important, jouant un rôle anti-cyclique, pour redynamiser les économies de la région. C’est à ce titre que nous restons engagés à jouer un rôle important dans le développement, en particulier en tirant partie de nos partenariats dans l’industrie. » Une nouvelle stratégie d’entreprise sur 5 ans En 2019, APICORP a finalisé sa stratégie d’entreprise 2020-2024 pour s'adapter à l'évolution du paysage énergétique. La stratégie est étayée par un modèle plus intégré et agile, avec la durabilité incorporée à tous les aspects des opérations. La stratégie d’entreprise pour les cinq prochaines années place APICORP au centre d'une offre complète axée vers un ensemble varié de clients, rendue possible par des partenariats et l'innovation, afin de mieux servir les industries pétrolières et le secteur énergétique de la région MENA. Points saillants des secteurs d’activité Services bancaires aux entreprises Les actifs des services bancaires aux entreprises d’APICORP ont augmenté de 5 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 3,69 milliards de dollars USD, tout en diversifiant l’exposition du portefeuille, d'un point de vue géographique et sectoriel, ainsi qu’en maintenant un registre de haute qualité. En outre, les services bancaires aux entreprises ont enregistré 1,4 milliards de dollars USD d'engagements, ce qui permet de soutenir les perspectives de rentabilité d’APICORP, non seulement en 2019, mais aussi pour les années à venir. En termes de revenus, les services bancaires aux entreprises ont connu une année record, atteignant 121 millions de dollars USD en revenu net du Libor et de dépréciations, comparés à 90 millions de dollars USD en 2018. Les revenus issus de frais ont continué à être prometteurs, même dans un environnement concurrentiel, et ont augmenté de 23 % d'une année sur l’autre. À noter que le ratio de prêts non productifs est resté très bas à 0,38 % en raison de fortes relations avec les partenaires d’APICORP et le support des pays membres. APICORP a continué à faire évoluer ses offres en se concentrant davantage sur les projets menés par le secteur privé, principalement dans le secteur des services publics et le financement du commerce, afin d'appuyer sa force dans les projets menés par les gouvernements. Conformément à son engagement d'appliquer les principes ESG à tous les financements de projet, APICORP a continué à davantage se concentrer sur les projets respectueux de l’environnement où sa présence dans le secteur des énergies renouvelables a été renforcé par son soutien à plusieurs soumissionnaires de PPP dans les énergies renouvelables dans la région, ainsi qu'un projet de toit photovoltaïque et un engagement envers une société privée saoudienne qui s'est engagé à construire un parc éolien à l’étranger, avec des partenaires du secteur privé. Investissements APICORP a poursuivi sa stratégie prudente d'investissement aux côtés de partenaires d'investissements partageant des vues similaires dans des activités de qualité dotées d'équipes de gestion fortes et d'un potentiel de croissance solide, en mettant l'accent sur linvestissements dans des pays membres et la région MENA au sens large, ainsi qu’en se diversifiant vers des opportunités en dehors de la région qui offrent des perspectives de rentabilité exceptionnelles et une valeur ajoutée au secteur énergétique. Les bases de l’approche d’APICORP en matière d'investissement consistent à adopter une perspective à long terme dans l’extraction de la valeur de ses sociétés émettrices. En 2019, APICORP a réalisé son premier investissement d'actions au Koweït dans une société de services et de gestion d'installations pétrolières et de gaz de premier plan ayant une empreinte mondiale. L’organisation a également investi dans une plateforme de services de puits de forage spécialisée au Royaume-Uni qui sert le marché des services pétroliers. "À la fin de l’année, le portefeuille d'actions total géré représentait plus de 1 milliards de dollars USD à travers 19 investissements directs et 3 indirects". Pour 2020, APICORP s’engage à jouer un rôle important dans le développement en établissant un partenariat avec des acteurs clés du secteur de l’énergie régionale et globale, en particulier au vu des incertitudes créées par la pandémie de coronavirus. Trésorerie et marchés financiers La trésorerie et les marchés financiers d’APICORP ont continué de renforcer le profil de liquidité de la Corporation en s’efforçant d'assurer le maintien de taux de forte liquidité, associés au rééquilibrage du portefeuille de trésorerie vers des titres à revenu fixe de qualité supérieure. Ceci, ajouté à la diversification sectorielle et géographique améliorée du portefeuille de trésorerie, ainsi qu’à une position saine d’asymétrie d'échéances, ont été essentiels pour garantir la solidité et la résilience de la situation financière d’APICORP. Du côté des passifs, malgré la volatilité du marché, APICORP a répété son engagement envers la croissance durable au moyen d'un effort concerté visant à donner la priorité à la diversification de la base de financement d’APICORP. Ceci a entraîné l’expansion avec succès du profil des investisseurs pour inclure des acteurs extérieurs au GCC. En particulier, les émissions sur le marché des capitaux d'emprunt d’APICORP ont vu une augmentation des investisseurs d’Asie et des États-Unis. Ceci s’est traduit par huit transactions au cours de l'année, y compris deux obligations de Formosa d’une valeur de 300 millions de dollars USD et 325 millions de dollars USD émises en mars et en novembre, respectivement, ainsi que plusieurs transactions bilatérales avec des institutions financières européennes et asiatiques. Alors que nous vivons une période inédite en raison de l'impact du nouveau coronavirus sur tous les secteurs et les futurs projets pétroliers et énergétiques, APICORP reste engagé à soutenir le développement et la durabilité de ses pays membres et de la région MENA au sens large, dans un paysage énergétique en évolution constante. Pour les résultats financiers complets : bit.ly/2yYRHQi Pour une synthèse des résultats financiers 2019 : bit.ly/3b6XyRR Distribué par APO Group pour Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP). Contact de Presse:

Hassan Al-Jundi

APICORP

Mobile: +966 55 8012942

Email: haljundi@apicorp.org Zeeshan Masud

Weber Shandwick

Mobile: +971 55 918 6751

Email: zmasud@webershandwick.com Daniel Chinoy

Weber Shandwick

Mobile: +971 50 255 3402

Email: dchinoy@webershandwick.com À propos d’APICORP :

L’Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP) (www.APICORP.org) est une institution financière de développement multilatérale établie en 1975 par un traité international entre les dix pays arabes exportateurs de pétrole. Elle vise à soutenir et à encourager le développement du secteur de l’énergie et des industries du pétrole du monde arabe. APICORP réalise des investissements en capitaux propres et fournit des financements de projets, des financements commerciaux, des conseils et des recherches. APICORP est classé « Aa2 » avec des perspectives stables par Moody’s et son siège social se trouve à Dammam, au Royaume d’Arabie Saoudite.

