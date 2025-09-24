









AFRIQUE Lesotho : la BAD approuve une nouvelle stratégie de diversification économique

Alwihda Info | Par Afdb - 24 Septembre 2025



Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé un nouveau Document de stratégie pays (DSP) de 209 millions de dollars pour le Lesotho. Ce DSP établit une feuille de route pour accélérer la transition du pays vers la diversification économique, la résilience et la croissance inclusive au cours des cinq prochaines années.



Cette approbation intervient à un moment crucial pour le Lesotho, un pays enclavé qui fait face à des défis majeurs en matière de développement. Ces défis sont liés notamment à l’impact des récents droits de douane américains de 15 % sur les exportations de vêtements, à la perte de l’aide publique au développement après l’annulation du contrat de 300 millions de dollars de la Millennium Challenge Corporation, ainsi qu’à sa dépendance à l’égard des performances économiques régionales.



Près de la moitié de la population du Lesotho vit dans la pauvreté et le taux de chômage des jeunes, reste proche de 39 %. La nouvelle stratégie vise à remédier à ces vulnérabilités en débloquant la croissance du secteur privé, en créant des emplois durables et en renforçant les institutions.



« Le Lesotho se trouve à la croisée des chemins », a déclaré Moono Mupotola, directrice générale adjointe pour l’Afrique australe et cheffe du bureau pays du Groupe de la Banque pour le Lesotho. « Cette stratégie globale tire parti des abondantes ressources en eau du pays, de sa situation stratégique et de son dividende démographique pour ouvrir de nouvelles voies vers une croissance inclusive et une diversification économique. »



La stratégie s’articule autour de deux grandes priorités : la construction d’infrastructures durables pour stimuler l’industrialisation et le renforcement des capacités institutionnelles et humaines afin d’améliorer la compétitivité. Les principaux objectifs sont notamment d’atteindre l’accès universel à l’électricité d’ici à 2030 grâce au programme de la Mission 300, de réduire les coûts de l’Internet à haut débit pour favoriser un écosystème florissant de start-up technologiques, et d’étendre l’accès à l’eau potable à des milliers de ménages supplémentaires.



Le Groupe de la Banque africaine de développement soutiendra également les infrastructures hydrauliques et agricoles pour stimuler la productivité, tout en aidant le gouvernement à moderniser les systèmes de collecte des impôts et à renforcer les capacités de gestion du secteur public grâce à de nouveaux programmes de formation pour les fonctionnaires.



Catalyser la croissance du secteur privé

Le Groupe de la Banque appuiera les réformes politiques et les investissements dans les infrastructures qui réduisent le coût des affaires, augmentent le financement de l’innovation numérique et promeuvent l’entrepreneuriat. Les programmes de développement des compétences devraient permettre à 20 000 jeunes, dont 40 % de femmes, d’acquérir des compétences numériques nécessaires à une économie moderne.



Le Lesotho étant très vulnérable aux chocs climatiques, la stratégie intègre des mesures visant à développer une agriculture climato-intelligente, à renforcer la gestion des risques de catastrophe et à accroître les investissements dans les énergies renouvelables et les infrastructures hydrauliques. Ces initiatives sont conçues non seulement pour préserver les moyens de subsistance, mais aussi pour s’attaquer à des problèmes sociaux urgents, tels que la réduction du retard de croissance chez les enfants, qui touche plus d’un tiers des enfants de moins de cinq ans.



Attention portée à l’intégration régionale

La Banque aidera le Lesotho à tirer parti de l’intégration avec des marchés plus vastes en soutenant les infrastructures transfrontalières vers l’Afrique du Sud, la facilitation des échanges dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et la participation à la chaîne de valeur régionale, en particulier dans l’agroalimentaire. En améliorant la connectivité et en réduisant l’isolement économique, la stratégie vise à élargir les opportunités pour les entreprises et les travailleurs du Lesotho au-delà des frontières.



Le nouveau DSP s’appuie sur les enseignements tirés des opérations antérieures du Groupe de la Banque au Lesotho et met l’accent sur des approches intégrées et multisectorielles, un renforcement des capacités de mise en œuvre et une gestion proactive du portefeuille. Il s’aligne sur le Plan national de développement stratégique II du Lesotho (2018-2028), la Stratégie décennale du Groupe de la Banque africaine de développement (2024-2033), l’Agenda 2063 de l’Union africaine et les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.



Afin de produire des résultats, le Groupe de la Banque africaine de développement s’appuiera sur de multiples guichets de financement, notamment son guichet concessionnel, le Fonds africain de développement, ainsi que le Guichet des opérations régionales et le Guichet d’action climatique, tout en travaillant en étroite collaboration avec d’autres institutions de développement.







