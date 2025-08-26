Libye : Vidéo choquante d’un migrant tchadien exécuté dans le désert par une milice





La vidéo en question est décrite comme très perturbante et manque de détails précis, notamment sur la date de l'incident. Les personnes sensibles sont averties de s'abstenir de la visionner.



Un pays de transit périlleux pour les migrants

L'incident s'inscrit dans un contexte plus large où la Libye est un point de passage majeur pour les réfugiés et les migrants de toute l'Afrique. Malheureusement, les conditions y sont extrêmement dangereuses en raison des abus généralisés, du travail forcé et de la torture. Beaucoup de migrants tentent de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Cependant, des milliers d'entre eux sont interceptés par les garde-côtes libyens et ramenés dans le pays, où ils sont souvent placés dans des centres de détention.



L'organisation Refugees in Libya, qui a partagé cette information, est une entité légalement enregistrée en Italie. Elle milite pour les droits des réfugiés et des migrants, indépendamment de leur statut.







