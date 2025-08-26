Alwihda Info
Libye : Vidéo choquante d’un migrant tchadien exécuté dans le désert par une milice


Alwihda Info | Par - 27 Août 2025


L'organisation Refugees In Libya a rapporté, ce 27 août 2025, la découverte d'une vidéo bouleversante montrant un homme qui serait de nationalité tchadienne qui aurait été tué par un militaire dans le désert après avoir été expulsé de Libye. La vidéo, dont l'authenticité n'a pas pu être vérifiée, ne contient aucune date ni détails précis sur l'incident.


Image et Vidéo : Refugees in Libya
La vidéo en question est décrite comme très perturbante et manque de détails précis, notamment sur la date de l'incident. Les personnes sensibles sont averties de s'abstenir de la visionner.

 

Un pays de transit périlleux pour les migrants

 
L'incident s'inscrit dans un contexte plus large où la Libye est un point de passage majeur pour les réfugiés et les migrants de toute l'Afrique. Malheureusement, les conditions y sont extrêmement dangereuses en raison des abus généralisés, du travail forcé et de la torture. Beaucoup de migrants tentent de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Cependant, des milliers d'entre eux sont interceptés par les garde-côtes libyens et ramenés dans le pays, où ils sont souvent placés dans des centres de détention.
 
L'organisation Refugees in Libya, qui a partagé cette information, est une entité légalement enregistrée en Italie. Elle milite pour les droits des réfugiés et des migrants, indépendamment de leur statut.



 

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


