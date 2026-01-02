Alwihda Info
INTERNATIONAL

Mali : Bamako suspend l’entrée des ressortissants américains au nom du principe de réciprocité


Alwihda Info | Par - 3 Janvier 2026


Par un communiqué officiel daté du 2 janvier 2026, le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a précisé les modalités de restriction d'accès au territoire malien pour les citoyens des États-Unis. Cette mesure radicale est justifiée par l’application du principe de réciprocité diplomatique.


Faisant suite à une première annonce effectuée le 30 décembre 2025, le gouvernement de la République du Mali durcit le ton vis-à-vis des ressortissants américains. Désormais, l’entrée sur le territoire malien pour les citoyens des États-Unis est « totalement suspendue ».





L’application stricte de la réciprocité


Cette décision s’inscrit dans une volonté de l'État malien de répondre d'égal à égal aux politiques migratoires ou restrictives imposées par d'autres nations. Le communiqué précise que cette suspension globale est la mise en œuvre directe du « principe de réciprocité ».





Un régime d’exceptions ciblées


Toutefois, les autorités maliennes ont instauré une liste d'exceptions permettant à certaines catégories de citoyens américains de circuler ou de rester dans le pays :
 

  • Résidents permanents : Les citoyens américains ayant déjà le statut de résidents permanents en République du Mali ne sont pas concernés par cette suspension.
     

  • Détenteurs de visas : Ceux possédant un visa en cours de validité conservent leur droit d'entrée.
     

  • Catégories spécifiques : La mesure ne s'applique pas aux diplomates, aux athlètes, ainsi qu’aux personnes dont l’entrée est jugée conforme aux intérêts de la République du Mali.





Une mesure évolutive


Le Ministère souligne que cette décision n'est pas figée. Elle fera l’objet d’une « évaluation appropriée » et pourra être ajustée en fonction de l’évolution des relations diplomatiques et des politiques de réciprocité entre les deux États. Tout changement futur sera communiqué par les voies officielles habituelles.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


