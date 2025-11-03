









AFRIQUE Mali : Le Président Goïta inaugure la deuxième mine de lithium du pays à Bougouni

Le Président de la Transition du Mali, le Général d’Armée Assimi GOÏTA, a présidé ce lundi 3 novembre 2025 à Bougouni la cérémonie d’inauguration officielle de la deuxième mine de lithium du pays. Exploitée par Les Mines de Lithium de Bougouni SA (LMLB SA), cet événement s'inscrit dans la stratégie nationale de valorisation des ressources minières et de souveraineté économique.





La mine de Bougouni est développée par un partenariat international et national : Investisseurs étrangers : Kodal Mining UK Ltd et Hainan Mining Co. Ltd (filiale du groupe chinois Fosun).

Partenariat malien : L’État malien et des investisseurs locaux détiennent 35 % du capital. Ce projet s’aligne sur la vision "Mali Kura Ɲɛtaasira ka bɛn san 2063 ma" qui vise à transformer les ressources naturelles en leviers de croissance durable et inclusive.





M. Teng David Lei, Président du Conseil d’Administration de Kodal Mining UK et Directeur Général de Hainan Mining, a salué cette « communauté de vision » unissant le Mali, la Chine et le Royaume-Uni pour faire du lithium un moteur de croissance et un exemple de partenariat équilibré.



La mine représente un investissement initial de 65 millions de dollars (environ 36 milliards de FCFA). Production estimée : La première phase permettra une production annuelle d’environ 120 000 tonnes de concentré de spodumène.

Classement africain : En combinant la production de Bougouni et de la mine de Goulamina, le Mali devrait atteindre 590 000 tonnes de lithium en 2026, le hissant au premier rang africain pour ce minerai.

Emploi et économie locale : Le projet a déjà généré 500 emplois locaux et en créera 800 lors de la seconde phase. Plus de 24 milliards de FCFA ont déjà été injectés dans l’économie nationale via l’achat de biens et services locaux. La mine contribuera aux finances publiques via les impôts, taxes, dividendes et participations à quatre fonds miniers, dont le Fonds de développement local et celui dédié aux infrastructures énergétiques et hydrauliques.





Le Ministre des Mines a rappelé la portée symbolique de cette inauguration, la troisième visite de haut niveau du Chef de l’État dans la région en moins d’un an, un signe de leadership constant tourné vers le développement.

Il a également rappelé la réforme profonde du secteur minier, pilier de la souveraineté économique, qui a conduit à l'annulation de 121 titres miniers pour « assainir le secteur » et garantir la protection de l’environnement, les droits des travailleurs et la mise en œuvre effective du contenu local.

M. N'Togo DIAKITE, chef de village de Bougouni, a exprimé l'espoir que ce projet apporte du travail et des routes, mais surtout la « fierté d'être au cœur du Mali nouveau ».





