AFRIQUE

Mali - Niger : Départ du Premier Ministre nigérien après la réunion sur la BCID-AES


Alwihda Info | Par - 12 Décembre 2025


Le Premier Ministre du Niger et sa délégation ont quitté Bamako ce jeudi 11 décembre 2025 à 17h35, après avoir participé à une réunion ministérielle concernant la création d'une nouvelle institution financière régionale.


Mali - Niger : Départ du Premier Ministre nigérien après la réunion sur la BCID-AES


 

Le Premier Ministre nigérien s'était rendu à Bamako en sa qualité de Ministre de l’Économie et des Finances. L'objet de sa visite était de prendre part à la rencontre des ministres des finances de la Confédération des États du Sahel (AES) relative à la création de la Banque Confédérale pour l’Investissement et le Développement (BCID-AES).

 

L'avion de commandement s'est envolé de l'aéroport international Président Modibo Keïta – Senou.

 

À son départ, le Premier Ministre nigérien a été salué par son homologue malien, le Général de Division Abdoulaye Maïga. Plusieurs membres du Gouvernement malien et des représentants de la colonie nigérienne de Bamako étaient également présents.

 

Cette rencontre souligne l'engagement des pays de l'AES à renforcer leur intégration économique et financière par des projets structurants comme la BCID-AES.

