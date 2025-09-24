Maroc : 723 nouveaux autobus Yutong pour moderniser le transport urbain

Des représentants du ministère marocain des Transports, le directeur général de Tractafric Motors Corporation, Abdelali Ennaciri, le directeur des achats de Yutong Bus, Di Bei, ainsi que des représentants de nombreux médias ont assisté à l'événement. La livraison de ces véhicules s'inscrit dans le cadre du plan de modernisation des transports urbains du Maroc.



Ils seront officiellement mis en service avant la Coupe d'Afrique des nations de football 2025, pour permettre des déplacements modernes, fiables et confortables aux résidents et aux touristes, tout en répondant aux besoins des spectateurs internationaux et de l'événement en matière de transports publics.



Compte tenu de leur utilisation intensive lors des événements footballistiques internationaux en Afrique, les deux parties ont conçu conjointement un plan d'assistance technique complet pour les véhicules. Une équipe de plus de 100 spécialistes a été constituée pour fournir une assistance technique 24 heures sur 24 sur les sites et garantir le bon fonctionnement des véhicules durant les événements.



L'Autorité des transports publics du Maroc a pour objectif de stimuler la fabrication locale d'autobus grâce à des achats groupés. Le projet comprend la livraison dans les délais d'autobus de haute qualité, la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement complète en pièces détachées et la fourniture de technologies d'entretien ainsi que de services de formation des conducteurs.



Cette livraison marque une étape importante dans la modernisation et le développement des transports urbains au Maroc, dépassant le simple achat de véhicules.



Au cours de la phase initiale du projet, Yutong et Tractafric Motors Corporation ont constitué une équipe de projet conjointe pour mener plusieurs études sur site concernant les conditions d'exploitation locales au Maroc et ont introduit des améliorations spécialisées : une durée de vie du véhicule conçue pour 20 ans ou 2 millions de kilomètres, ce qui garantit sa durabilité dans des conditions de température et d'humidité élevées ou dans le sable ; et des essieux avant à suspension indépendante développés en interne pour un rayon de braquage plus petit, idéal pour les rues étroites des zones urbaines historiques.



Yutong Bus est un constructeur d'autobus de premier plan au niveau mondial et la première marque chinoise exportée en Afrique, avec des ventes cumulées sur le marché africain dépassant les 23 000 unités. Tractafric Motors Corporation est un concessionnaire automobile de premier plan en Afrique.



Lors de la cérémonie de livraison, les deux parties se sont engagées à renforcer leur collaboration en fournissant des produits et services de haute qualité adaptés au marché local marocain, contribuant ainsi à l'amélioration des transports publics dans la région.