À N’Djamena, les feux tricolores, bien qu'existants, sont presque inutiles. Présents au milieu des carrefours, ils ressemblent davantage à des éléments de décoration qu'à des dispositifs fonctionnels. Éteints, ces feux observent le chaos et l’improvisation qui règnent sur les routes de la capitale tchadienne.
Enquête
N’Djamena : Le Silence des Feux, l'Éclat du Désordre
Alwihda Info | Par Barra Lutter - 2 Février 2026
Au-delà des simples ampoules grillées, la panne généralisée de la signalisation lumineuse à N’Djamena est le symptôme d'une rupture du contrat social entre la municipalité et les usagers de la route.
