Niger / Burkina : Le Général Tiani à Ouagadougou pour consolider l'Alliance des États du Sahel (AES)





Le Général Tiani était accompagné d'une délégation comprenant le Général d'Armée Salifou Mody, Ministre d'État et Ministre de la Défense Nationale, et M. Salim Mahamadou Gado, Directeur de Cabinet Adjoint du Président.

Rencontre avec le Capitaine Traoré

À son arrivée à l'aéroport international de Ouagadougou, le Général Tiani a été accueilli par le Président du Faso, Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim Traoré.



Les deux chefs d'État ont d'abord eu un échange en présence de leurs délégations respectives dans le salon présidentiel, suivi d'un entretien en tête-à-tête.



Cette série de visites entre les dirigeants nigérien, malien et burkinabè souligne et réaffirme les liens d'amitié, de solidarité et de coopération entre les États membres de l'Alliance des États du Sahel (AES).