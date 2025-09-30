Alwihda Info
AFRIQUE

Niger / Burkina : Le Général Tiani à Ouagadougou pour consolider l'Alliance des États du Sahel (AES)


Alwihda Info | Par - 1 Octobre 2025


Le Général d'Armée Abdourahamane Tiani, Président de la République et Chef de l'État du Niger, est arrivé dans la soirée de ce mardi 30 septembre 2025 à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour une visite d'amitié et de travail. Cette visite intervient juste après un séjour au Mali.


  Le Général Tiani était accompagné d'une délégation comprenant le Général d'Armée Salifou Mody, Ministre d'État et Ministre de la Défense Nationale, et M. Salim Mahamadou Gado, Directeur de Cabinet Adjoint du Président.
 

Rencontre avec le Capitaine Traoré

 
À son arrivée à l'aéroport international de Ouagadougou, le Général Tiani a été accueilli par le Président du Faso, Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim Traoré.
 
Les deux chefs d'État ont d'abord eu un échange en présence de leurs délégations respectives dans le salon présidentiel, suivi d'un entretien en tête-à-tête.
 
Cette série de visites entre les dirigeants nigérien, malien et burkinabè souligne et réaffirme les liens d'amitié, de solidarité et de coopération entre les États membres de l'Alliance des États du Sahel (AES).
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


