Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Niger : Double sabotage du pipeline au sud de Jaouro par le MPLJ


Alwihda Info | Par - 22 Décembre 2025


Le secteur pétrolier nigérien subit un nouveau revers majeur. Ce dimanche 21 décembre 2025, le MPLJ a mené une attaque coordonnée contre le pipeline d'exportation au sud de Jaouro, utilisant un mode opératoire sophistiqué visant à maximiser la durée de l'indisponibilité de l'infrastructure.


Niger : Double sabotage du pipeline au sud de Jaouro par le MPLJ
 

L'assaut a débuté par l'explosion d'un EEI directement sur la conduite principale. Cette première action a provoqué une rupture immédiate du flux. Dans la foulée, les assaillants ont investi la station de pompage adjacente. Contrairement à une attaque de passage, ils ont pris le temps de saboter les systèmes de contrôle et les unités de pompage, rendant toute réparation d'urgence inopérante.

 

Le choix du site de Jaouro n'est pas fortuit. En neutralisant à la fois le conduit et la station, le MPLJ bloque l'acheminement du pétrole vers le terminal de Sèmè-Kpodji au Bénin. Ce sabotage entraîne non seulement des pertes directes de production mais nécessite également une intervention technique complexe dans une zone où la menace sécuritaire reste élevée.

 

Cette attaque met en lumière les limites de la surveillance actuelle du pipeline. La capacité du MPLJ à opérer un sabotage technique approfondi sur une station de pompage suggère un besoin urgent de renforcer la présence militaire permanente sur ces sites isolés et d'intégrer des systèmes de détection d'intrusion en temps réel sur l'ensemble du tracé.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 21/12/2025

Sila : Le Général Sadick Siboro Dinga scelle la réconciliation à Am-Talock

Sila : Le Général Sadick Siboro Dinga scelle la réconciliation à Am-Talock

Tchad : 200 jeunes leaders certifiés sous l'égide de la diplomatie britannique Tchad : 200 jeunes leaders certifiés sous l'égide de la diplomatie britannique 21/12/2025

Populaires

Ouaddaï : Le canton Modjobok mise sur sa jeunesse pour transformer l'école

21/12/2025

Bébédjia : L'ECA affiche un solide 77,15 % de réussite au premier trimestre

21/12/2025

Mandoul : Le SWEDD+ arme 176 femmes pour l’entrepreneuriat et le leadership

21/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 18/12/2025 - Hassan Abderamane

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes

Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides 18/12/2025 - NJ Ayuk

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter