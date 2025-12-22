Niger : Double sabotage du pipeline au sud de Jaouro par le MPLJ

L'assaut a débuté par l'explosion d'un EEI directement sur la conduite principale. Cette première action a provoqué une rupture immédiate du flux. Dans la foulée, les assaillants ont investi la station de pompage adjacente. Contrairement à une attaque de passage, ils ont pris le temps de saboter les systèmes de contrôle et les unités de pompage, rendant toute réparation d'urgence inopérante.



Le choix du site de Jaouro n'est pas fortuit. En neutralisant à la fois le conduit et la station, le MPLJ bloque l'acheminement du pétrole vers le terminal de Sèmè-Kpodji au Bénin. Ce sabotage entraîne non seulement des pertes directes de production mais nécessite également une intervention technique complexe dans une zone où la menace sécuritaire reste élevée.



Cette attaque met en lumière les limites de la surveillance actuelle du pipeline. La capacité du MPLJ à opérer un sabotage technique approfondi sur une station de pompage suggère un besoin urgent de renforcer la présence militaire permanente sur ces sites isolés et d'intégrer des systèmes de détection d'intrusion en temps réel sur l'ensemble du tracé.

