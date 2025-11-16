Niger : Le Général Tiani en visite au camp de la Zone de Défense n°3 de Zinder

Intervenant devant les éléments des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) de la région, le Chef Suprême des Armées a rendu hommage aux soldats tombés sur le champ d'honneur et a remercié les FDS pour tout ce qu'elles ont fait et continuent de faire dans la région de Zinder.







Le Président de la République a également décrit l'ennemi avec précision, soulignant sa perfidie et ses stratégies de déstabilisation du pays, notamment par le biais de la désinformation et de la guerre communicationnelle. Il s'est dit convaincu que ces efforts ne porteront pas leurs fruits, car la population a compris la manœuvre.







Le Chef de l'État a prodigué avec insistance de précieux conseils aux FDS de la région de Zinder face aux menaces de l'ennemi, déterminé à terroriser le peuple souverain du Niger et de l'Alliance des États du Sahel (AES).







Le Président de la République a, dans un langage franc et sincère, demandé aux Forces de Défense et de Sécurité de la Zone n°3 de Zinder de rester vigilantes dans toutes les positions. Il a aussi réitéré l'engagement de l'État à mettre à leur disposition tous les moyens dont elles ont besoin pour accomplir parfaitement leur mission.







La rencontre a été l'occasion idéale pour le Chef de l'État de galvaniser et de rehausser le moral des FDS de Zinder.

