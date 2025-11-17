Niger : Le Général Tiani préside le Conseil régional de sécurité à Maradi

Comme dans les autres chefs-lieux de région visités, l'objectif de cette réunion était de faire le point sur la situation sécuritaire de la région de Maradi.







Le Président de la République était entouré des plus hauts responsables militaires et sécuritaires :



Le Ministre d'État, Ministre de la Défense Nationale, le Général d'Armée Salifou Modi ;

Le Chef d'État-Major des armées, le Général de Division Moussa Salaou Barmou ;

Le Chef d'État-Major particulier du Président de la République, le Général de Brigade Ibro Amadou Bacharou.

Étaient également présents les responsables suivants :

