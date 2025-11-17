Niger : Le Général Tiani préside le Conseil régional de sécurité à Maradi

Comme dans les autres chefs-lieux de région visités, l'objectif de cette réunion était de faire le point sur la situation sécuritaire de la région de Maradi.
Le Président de la République était entouré des plus hauts responsables militaires et sécuritaires :
-
Le Ministre d'État, Ministre de la Défense Nationale, le Général d'Armée Salifou Modi ;
-
Le Chef d'État-Major des armées, le Général de Division Moussa Salaou Barmou ;
-
Le Chef d'État-Major particulier du Président de la République, le Général de Brigade Ibro Amadou Bacharou.
Étaient également présents les responsables suivants :
-
Le Directeur Général de la Police Nationale, M. Assahaba Ebankawel ;
-
Le Directeur de Cabinet Adjoint du Président de la République, M. Salim Mahamadou Gado ;
-
Le Haut Commandant de la Gendarmerie, le Colonel-major Kimba Tahirou ;
-
Le Gouverneur de la région de Maradi, le Procureur Général et le Trésorier régional de Maradi ;
-
Ainsi que l'ensemble des responsables régionaux des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) de la région de Maradi.