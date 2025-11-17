Alwihda Info
AFRIQUE

Niger : Le Général Tiani préside le Conseil régional de sécurité à Maradi


Alwihda Info | Par - 17 Novembre 2025


Le Président de la République, Chef de l'État, le Général d'Armée Abdourahamane Tiani, a présidé le lundi 17 novembre 2025 à Maradi la réunion du Conseil régional de sécurité. Celle-ci s'est tenue dans la salle de réunion de la case de passage présidentielle régionale.


Niger : Le Général Tiani préside le Conseil régional de sécurité à Maradi


 

Comme dans les autres chefs-lieux de région visités, l'objectif de cette réunion était de faire le point sur la situation sécuritaire de la région de Maradi.

 

Le Président de la République était entouré des plus hauts responsables militaires et sécuritaires :

  • Le Ministre d'État, Ministre de la Défense Nationale, le Général d'Armée Salifou Modi ;

  • Le Chef d'État-Major des armées, le Général de Division Moussa Salaou Barmou ;

  • Le Chef d'État-Major particulier du Président de la République, le Général de Brigade Ibro Amadou Bacharou.

Étaient également présents les responsables suivants :

  • Le Directeur Général de la Police Nationale, M. Assahaba Ebankawel ;

  • Le Directeur de Cabinet Adjoint du Président de la République, M. Salim Mahamadou Gado ;

  • Le Haut Commandant de la Gendarmerie, le Colonel-major Kimba Tahirou ;

  • Le Gouverneur de la région de Maradi, le Procureur Général et le Trésorier régional de Maradi ;

  • Ainsi que l'ensemble des responsables régionaux des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) de la région de Maradi.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


