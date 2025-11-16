Alwihda Info
AFRIQUE

Niger : Le Président Abdourahamane Tiani annonce la fin prochaine du problème d'accès à l’eau potable à Zinder


Alwihda Info | Par - 17 Novembre 2025


Lors d’un meeting populaire tenu le dimanche 16 novembre 2025 au stade Lawan Idrissa Manzo dit Didi de Zinder, le Président de la République, Chef de l'État, le Général d'Armée Abdourahamane Tiani a annoncé pour bientôt la fin du problème d'accès à l’eau potable dans la région.


Niger : Le Président Abdourahamane Tiani annonce la fin prochaine du problème d'accès à l'eau potable à Zinder


 

Devant un public fortement mobilisé, le Président de la République a remercié la population pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé tout au long de son trajet jusqu'à Zinder.

 

Le Président Tiani, bien au fait des préoccupations de ses compatriotes, a évoqué le problème chronique de l'accès à l’eau potable dans la région de Zinder, ainsi que d’autres sujets d’actualité comme l'insécurité, la santé publique, l'éducation nationale ou l'emploi des jeunes.

 

S'agissant du problème récurrent de la desserte en eau potable, le Chef de l'État a salué les efforts fournis par les précédents gouvernements, avant de rassurer la population sur une résolution durable de cette difficulté. Il a rappelé que le Gouvernement a signé un accord avec la Banque Africaine de Développement (BAD), d'un montant de 98,7 milliards de FCFA, destiné à financer l'amélioration du service d’eau potable et d’assainissement, et à soutenir la résilience des populations à Zinder, Mirriah et leurs villages environnants. Ce projet structurant, a affirmé le Président, permettra de mettre fin à ce problème d'eau potable qui n’a que trop duré dans la région.

 

Pour ce qui est de l'aspect sécuritaire, le chef suprême des armées s’est réjoui que la région de Zinder soit moins affectée par l'insécurité que les autres régions du pays, et a formulé le souhait que cela puisse continuer.

 

Le recrutement et la formation des enseignants, la construction de salles de classe et l’accès aux soins de santé ont également été abordés. Sur le plan sanitaire, le Président de la République a annoncé la mise à disposition prochaine de nouvelles infrastructures ainsi que des médecins qualifiés.

 

Le Président Abdourahamane Tiani a aussi appelé la jeunesse à travailler la terre afin de pallier à l'exode, à la mendicité et à l’oisiveté. Aux opérateurs économiques, il les a invités à investir au Niger en construisant des usines de transformation des produits locaux afin de créer de l’emploi et de la valeur ajoutée pour la prospérité du pays et le bonheur de son peuple.

