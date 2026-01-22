Nigeria : L’ISWAP frappe le « Triangle de Tombouctou » par un attentat-suicide dévastateur

La propagande de l'ISWAP a diffusé, ce mois-ci, l'image d'un kamikaze identifié sous le nom de guerre d'Abu Fatimah al Ansari. Ce dernier est l'auteur d'une opération suicide ciblant une zone portuaire — un campement temporaire — de l'armée nigériane situé dans la région stratégique dite du « Triangle de Tombouctou », dans l'État de Borno.









Un assaut coordonné et meurtrier



Selon les rapports d'analystes OSINT et les revendications du groupe jihadiste, l'attaque ne s'est pas limitée à une simple explosion isolée. Elle a été précédée par des affrontements intenses au cours desquels les combattants de l'ISWAP ont fourni un tir de couverture nourri. Cette manœuvre visait à permettre au véhicule piégé (SVBIED) d'approcher suffisamment près du périmètre de sécurité de l'armée pour maximiser les dégâts.









Bilan matériel et humain



L'organisation terroriste dresse un bilan particulièrement lourd, bien que non confirmé officiellement par le commandement militaire nigérian :



Pertes humaines : Environ 20 soldats tués ou blessés.

Destructions matérielles : 7 véhicules militaires et 14 motos mis hors d'usage.



Cette frappe démontre la capacité persistante de l'ISWAP à mener des opérations complexes malgré les offensives régulières de l'armée dans cette zone de repli historique des insurgés.











L'identité de l'assaillant : Un pseudonyme récurrent



L'utilisation du nom Abu Fatimah al Ansari souligne une pratique courante chez les groupes affiliés à l'État islamique. Ce kunya (nom de guerre) est fréquemment adopté par divers combattants :



Par le passé, des chefs de haut rang comme l'Irakien Ni'ma Abd Nayef al-Jabouri ont porté des pseudonymes similaires.

En 2025, un autre cadre de l'EI nommé Diya' Zawba' Muslih Al-Hardani (alias Abu Fatimah) avait également été neutralisé.







Enjeux pour la sécurité régionale



La région du « Triangle de Tombouctou » reste une zone de haute tension. Sa topographie difficile offre à l'ISWAP des sanctuaires d'où ils lancent des embuscades contre les convois et les bases avancées. Pour l'armée nigériane, cet événement souligne l'importance cruciale de la détection précoce des engins explosifs mobiles et du renforcement de la protection périmétrique des camps temporaires en zone de conflit.

