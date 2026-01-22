Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Nigeria : L’ISWAP frappe le « Triangle de Tombouctou » par un attentat-suicide dévastateur


Alwihda Info | Par - 23 Janvier 2026


La province d’Afrique de l’Ouest de l’État islamique (ISWAP) a revendiqué une attaque d'envergure contre une position de l'armée nigériane en janvier 2026. En utilisant un véhicule piégé (SVBIED), l'organisation terroriste affirme avoir infligé de lourdes pertes humaines et matérielles au cœur de la forêt de Sambisa.


Nigeria : L’ISWAP frappe le « Triangle de Tombouctou » par un attentat-suicide dévastateur



 

 La propagande de l'ISWAP a diffusé, ce mois-ci, l'image d'un kamikaze identifié sous le nom de guerre d'Abu Fatimah al Ansari. Ce dernier est l'auteur d'une opération suicide ciblant une zone portuaire — un campement temporaire — de l'armée nigériane situé dans la région stratégique dite du « Triangle de Tombouctou », dans l'État de Borno.




Un assaut coordonné et meurtrier


Selon les rapports d'analystes OSINT et les revendications du groupe jihadiste, l'attaque ne s'est pas limitée à une simple explosion isolée. Elle a été précédée par des affrontements intenses au cours desquels les combattants de l'ISWAP ont fourni un tir de couverture nourri. Cette manœuvre visait à permettre au véhicule piégé (SVBIED) d'approcher suffisamment près du périmètre de sécurité de l'armée pour maximiser les dégâts.




Bilan matériel et humain


L'organisation terroriste dresse un bilan particulièrement lourd, bien que non confirmé officiellement par le commandement militaire nigérian :

  • Pertes humaines : Environ 20 soldats tués ou blessés.

  • Destructions matérielles : 7 véhicules militaires et 14 motos mis hors d'usage.


Cette frappe démontre la capacité persistante de l'ISWAP à mener des opérations complexes malgré les offensives régulières de l'armée dans cette zone de repli historique des insurgés.





L'identité de l'assaillant : Un pseudonyme récurrent


L'utilisation du nom Abu Fatimah al Ansari souligne une pratique courante chez les groupes affiliés à l'État islamique. Ce kunya (nom de guerre) est fréquemment adopté par divers combattants :

  • Par le passé, des chefs de haut rang comme l'Irakien Ni'ma Abd Nayef al-Jabouri ont porté des pseudonymes similaires.

  • En 2025, un autre cadre de l'EI nommé Diya' Zawba' Muslih Al-Hardani (alias Abu Fatimah) avait également été neutralisé.




Enjeux pour la sécurité régionale


La région du « Triangle de Tombouctou » reste une zone de haute tension. Sa topographie difficile offre à l'ISWAP des sanctuaires d'où ils lancent des embuscades contre les convois et les bases avancées. Pour l'armée nigériane, cet événement souligne l'importance cruciale de la détection précoce des engins explosifs mobiles et du renforcement de la protection périmétrique des camps temporaires en zone de conflit.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 22/01/2026

Tchad : signature de convention de coopération entre SONATRACH/IAP et l’INSPEM

Tchad : signature de convention de coopération entre SONATRACH/IAP et l’INSPEM

Tchad : une campagne de sensibilisation sur l’hygiène alimentaire à l’école La Grande Victoire Tchad : une campagne de sensibilisation sur l’hygiène alimentaire à l’école La Grande Victoire 22/01/2026

Populaires

Tchad : drame familial, une dispute pour 25 000 FCFA coûte la vie à une épouse

22/01/2026

Tchad : 39 individus interpellés lors d’une vaste opération de police

22/01/2026

Nomination d'un Pool d'experts à l'Observatoire du Climat des Affaires au Tchad (OCAT)

22/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 20/01/2026 - Ahmad Youssouf Ali

Les paradoxes de la paix « trumpienne » : escalades, voltefaces et recomposition des alliances géopolitiques

Les paradoxes de la paix « trumpienne » : escalades, voltefaces et recomposition des alliances géopolitiques

Détournement de l’objet de visa et refus de visa à des fins migratoires : Refus de visa annulé par le Juge administratif ; Le droit à la vie privée et familiale réaffirmé Détournement de l’objet de visa et refus de visa à des fins migratoires : Refus de visa annulé par le Juge administratif ; Le droit à la vie privée et familiale réaffirmé 20/01/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter