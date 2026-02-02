









INTERNATIONAL Nigeria-Turquie : Tinubu et Erdoğan réaffirment leur partenariat stratégique

Alwihda Info | Par Dr Florence Omisakin, journaliste indépendante et humanitaire - 3 Février 2026



Le président Bola Ahmed Tinubu a tenu cette semaine des entretiens bilatéraux avec le président turc Recep Tayyip Erdoğan à Ankara. Le Nigéria et la Turquie ont réaffirmé leur engagement à renforcer leur coopération stratégique, économique et de défense.

Lors d'une conférence de presse conjointe, le président Erdoğan a qualifié le Nigeria de partenaire stratégique et d'allié commercial clé de la Turquie en Afrique. Il a souligné la forte volonté politique et les intérêts économiques communs aux deux pays, évoquant la population nigériane de plus de 230 millions d'habitants et son rôle au sein d'organisations multilatérales telles que l'Organisation de la coopération islamique et le groupe D8.



« Nous avons évalué nos relations dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'éducation, de l'énergie et de l'industrie de la défense », a déclaré M. Erdoğan, ajoutant que les deux gouvernements avaient réaffirmé leur objectif de porter le volume des échanges bilatéraux à cinq milliards de dollars.



Erdoğan a souligné la position du Nigeria en tant que premier producteur de pétrole et de gaz naturel d'Afrique, et a déclaré que la coopération énergétique avait pris de l'importance depuis l'entrée en fonction du président Tinubu. Il a indiqué que les entreprises publiques turques, notamment Turkish Petroleum et BOTAS, souhaitaient approfondir leur collaboration dans le secteur énergétique nigérian.



Les deux pays ont également signé des accords de coopération en matière de défense. La Turquie s'est engagée à soutenir le Nigeria dans sa lutte contre le terrorisme, notamment par une collaboration en matière de formation militaire, de partage de renseignements et de renforcement des capacités de défense.



Erdoğan a affirmé que la visite de Tinubu, accompagné de hauts responsables nigérians, témoignait du ferme engagement politique du Nigeria en faveur du développement des relations bilatérales. Il a ajouté que les rencontres d'affaires organisées en marge de la visite d'État devraient contribuer à renforcer davantage les liens économiques.



Tinubu a déclaré par la suite que le Nigeria restait ouvert à des partenariats et à des investissements sérieux. Dans un message publié sur X, le président a affirmé que le Nigeria était ouvert au commerce sans entraves et aux idées, aux compétences et aux investissements créateurs de valeur et de prospérité partagée.



Incident lors de la cérémonie d'accueil

Mardi matin, le président Tinubu a brièvement trébuché lors d'une cérémonie d'accueil officielle à Ankara, alors qu'il était reçu par le président Erdoğan.



Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre M. Tinubu perdre l'équilibre un instant après avoir dépassé une rangée de soldats et de dignitaires. On aperçoit des assistants se porter au secours du président avant que la vidéo ne passe à une vue aérienne. M. Tinubu apparaît ensuite aux côtés de M. Erdoğan durant la cérémonie.



Le porte-parole de la présidence, Bayo Onanuga, a déclaré que l'incident s'était produit après que le président a marché sur un objet métallique au sol, ce qui lui a fait perdre l'équilibre. « Il s'agissait d'un simple faux pas et non d'une chute », a précisé M. Onanuga, ajoutant que le président n'avait pas été blessé.



Réponse de la présidence aux réactions du public

Suite à la diffusion de vidéos de l'incident sur les réseaux sociaux, la présidence a tenu à rassurer le président quant à son état de santé. Sunday Dare, conseiller du président, a déclaré que Tinubu était en bonne santé et avait maintenu son programme, notamment ses rencontres bilatérales avec le président Erdoğan et de hauts responsables des deux pays.



« Le président Tinubu est en pleine forme et la visite d'État se déroule sans accroc », a déclaré Dare, ajoutant que toutes les activités prévues se sont poursuivies sans interruption. Le dernier faux pas public de Tinubu remonte à juin 2024, après quoi le président avait plaisanté à ce sujet. À l'époque, des personnalités politiques de tous bords avaient exprimé leur sympathie, qualifiant l'épisode d'incident regrettable et soulignant qu'il révélait l'humanité du président.



Malgré cet incident à Ankara, les autorités nigérianes ont déclaré que la visite d'État avait atteint ses objectifs, avec l'annonce de nouveaux accords de coopération commerciale, énergétique, de défense et d'investissement entre le Nigeria et la Turquie.







