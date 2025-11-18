Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Nigeria : un haut gradé de l’armée nigériane exécuté par l’ISWAP


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 19 Novembre 2025



Nigeria : un haut gradé de l’armée nigériane exécuté par l’ISWAP
Un officier supérieur de l’armée nigériane a été exécuté par des combattants de l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP), quelques heures seulement après une opération militaire conjointe menée contre le groupe.

Selon des sources sécuritaires citées par Sahara Reporters, l’officier aurait été intercepté sur l’axe Damboa-Biu, dans l’État du Borno, alors qu’il rejoignait son unité. D’après ces sources, le général venait de quitter une opération aéroterrestre contre les insurgés et avait informé sa hiérarchie qu’il était en route pour retrouver ses hommes.

Cependant, ses communications auraient permis aux combattants de l’ISWAP de localiser ses mouvements. Capturé vivant, il aurait été interrogé brièvement avant d’être exécuté. Cette exécution intervient dans un contexte tendu. La veille, une embuscade tendue par l’ISWAP contre un convoi militaire avait coûté la vie à deux soldats et à deux éléments de la Force d’autodéfense civile.

Plusieurs militaires avaient alors été portés disparus, dont le général Uba. Une intervention aérienne avait permis de libérer une partie des troupes encerclées, sans toutefois permettre de retrouver l’officier supérieur. Face à la dégradation de la situation, le commandant du théâtre d’opérations Hadin Kai, le général de division Abdulsalam Abubakar, s’est rendu en urgence à Damboa avec d’autres officiers pour superviser les recherches et soutenir les unités engagées.

Un soldat blessé, enlevé en même temps que le général, a été retrouvé vivant. Mais l’officier et deux autres militaires restaient introuvables jusqu’à l’annonce officielle de son exécution. Il faut noter, qu'à la suite de ce drame, le général de brigade Mustapha a été nommé à la tête de la 26ᵉ brigade d’intervention basée à Damboa.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 18/11/2025

Tchad : à Kinasserom, quand l’eau menace l’éducation d’une génération

Tchad : à Kinasserom, quand l’eau menace l’éducation d’une génération

Tchad : l’association Bet Al Nadjah renforce son engagement pour l’emploi des jeunes à Sarh Tchad : l’association Bet Al Nadjah renforce son engagement pour l’emploi des jeunes à Sarh 18/11/2025

Populaires

Tchad : à Kinasserom, quand l’eau menace l’éducation d’une génération

18/11/2025

Tchad : à Abéché, Moov Africa récompense les gagnants de la promotion « Allô Allô »

18/11/2025

Tchad : à Koukou-Angarana, deux enfants périssent dans un incendie

18/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 13/11/2025 - NJ Ayuk

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides

​Tchad : la déchirure des liens familiaux, un phénomène grandissant dans les provinces ​Tchad : la déchirure des liens familiaux, un phénomène grandissant dans les provinces 13/11/2025 - Reouhoudou Innocent

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter