Nigeria : un haut gradé de l’armée nigériane exécuté par l’ISWAP

Un officier supérieur de l’armée nigériane a été exécuté par des combattants de l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP), quelques heures seulement après une opération militaire conjointe menée contre le groupe.



Selon des sources sécuritaires citées par Sahara Reporters, l’officier aurait été intercepté sur l’axe Damboa-Biu, dans l’État du Borno, alors qu’il rejoignait son unité. D’après ces sources, le général venait de quitter une opération aéroterrestre contre les insurgés et avait informé sa hiérarchie qu’il était en route pour retrouver ses hommes.



Cependant, ses communications auraient permis aux combattants de l’ISWAP de localiser ses mouvements. Capturé vivant, il aurait été interrogé brièvement avant d’être exécuté. Cette exécution intervient dans un contexte tendu. La veille, une embuscade tendue par l’ISWAP contre un convoi militaire avait coûté la vie à deux soldats et à deux éléments de la Force d’autodéfense civile.



Plusieurs militaires avaient alors été portés disparus, dont le général Uba. Une intervention aérienne avait permis de libérer une partie des troupes encerclées, sans toutefois permettre de retrouver l’officier supérieur. Face à la dégradation de la situation, le commandant du théâtre d’opérations Hadin Kai, le général de division Abdulsalam Abubakar, s’est rendu en urgence à Damboa avec d’autres officiers pour superviser les recherches et soutenir les unités engagées.



Un soldat blessé, enlevé en même temps que le général, a été retrouvé vivant. Mais l’officier et deux autres militaires restaient introuvables jusqu’à l’annonce officielle de son exécution. Il faut noter, qu'à la suite de ce drame, le général de brigade Mustapha a été nommé à la tête de la 26ᵉ brigade d’intervention basée à Damboa.