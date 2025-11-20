Alwihda Info
TCHAD

Nomination Honorifique : Un Étudiant Tchadien, Ambassadeur International du Mouvement Financier en Russie


Alwihda Info | Par - 21 Novembre 2025


L'Ambassade du Tchad en Fédération de Russie a annoncé la nomination de leur compatriote, Monsieur Nguetobaye Massengar-Rongar, au poste d'Ambassadeur international du mouvement financier en Russie.


Nomination Honorifique : Un Étudiant Tchadien, Ambassadeur International du Mouvement Financier en Russie
 

Monsieur Nguetobaye Massengar-Rongar est un étudiant tchadien en deuxième année de doctorat à l'Université Financière du Gouvernement de la Fédération de Russie, située à Moscou. 


Il a reçu cette distinction honorifique lors de l'Olympiade Internationale de la Sécurité Financière, qui s'est déroulée du 29 septembre au 4 octobre à Krasnoïarsk et a réuni des participants de 40 pays. 


Monsieur Massengar-Rongar a exprimé sa gratitude, considérant cette nomination comme une immense opportunité de représenter à la fois la Russie et son pays, le Tchad.

 

Son Excellence Monsieur Mahamoud Adam Bechir, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Tchad en Fédération de Russie, a chaleureusement félicité Monsieur Nguetobaye Massengar-Rongar pour cet accomplissement exceptionnel et l'a encouragé à continuer de représenter dignement le Tchad.

Peter Kum
