Nomination Honorifique : Un Étudiant Tchadien, Ambassadeur International du Mouvement Financier en Russie

Monsieur Nguetobaye Massengar-Rongar est un étudiant tchadien en deuxième année de doctorat à l'Université Financière du Gouvernement de la Fédération de Russie, située à Moscou.





Il a reçu cette distinction honorifique lors de l'Olympiade Internationale de la Sécurité Financière, qui s'est déroulée du 29 septembre au 4 octobre à Krasnoïarsk et a réuni des participants de 40 pays.





Monsieur Massengar-Rongar a exprimé sa gratitude, considérant cette nomination comme une immense opportunité de représenter à la fois la Russie et son pays, le Tchad.







Son Excellence Monsieur Mahamoud Adam Bechir, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Tchad en Fédération de Russie, a chaleureusement félicité Monsieur Nguetobaye Massengar-Rongar pour cet accomplissement exceptionnel et l'a encouragé à continuer de représenter dignement le Tchad.

