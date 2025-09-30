Alwihda Info
AFRIQUE

Présidentielle 2025 au Cameroun : Le Sénateur Grégoire Mba Mba s'agenouille pour demander pardon à la jeunesse de Kribi


Alwihda Info | Par - 1 Octobre 2025


Un geste inattendu a marqué la campagne électorale dans la commune de Kribi 2, en amont de la présidentielle du 12 octobre. Le Sénateur Grégoire Mba Mba, Président de la commission communale de campagne, s’est agenouillé publiquement devant les jeunes de Kribi pour implorer leur pardon.


Reconnaissance des « ratés » et engagement de rectification

 
Dans un aveu rare en politique, l’élu, se présentant comme le « lieutenant de Paul Biya », a reconnu les « ratés » et les défaillances de l’élite politique de l’Océan, qu'il a identifiés comme la source des frustrations et désillusions de la jeunesse locale.


S'adressant à l'électorat, notamment au quartier populaire Antenne Orange, considéré comme un fief de l'opposition, le Sénateur Mba Mba a cherché à dissocier le Chef de l'État des problèmes locaux :
« Au nom des élites du département de l'Océan mes chers (es) frères et sœurs, je suis venu vous demander pardon. Paul Biya n'a rien fait pardon laissez le ! C'est nous les élites, le problème ! Nous ne vous apportons pas le soutien comme il faut. [...] Paul Biya n'a rien fait, c'est un bon président, il a tout donné au Sud, il a tout donné dans l'Océan. »

 

Promesse de financement de 1000 projets

 
Afin de joindre l’acte au geste et de « rectifier le tir », le Sénateur Grégoire Mba Mba a fait une annonce concrète majeure. Il s’est engagé à financer près de 1000 projets portés par les jeunes de Kribi dès le 3 octobre prochain, grâce à son appui personnel.


Cette initiative vise à :
  • Restaurer la confiance entre les jeunes et l'élite politique.
  • Valoriser le potentiel de la jeunesse locale.
  • Renforcer l’implication des jeunes dans le développement local.
Ce geste symbolique fort, porteur d’espérance et d’unité, cherche à redonner à la jeunesse de l’Océan une place centrale dans la dynamique politique à quelques jours seulement de l'élection présidentielle.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


