Présidentielle 2025 au Cameroun : Le Sénateur Grégoire Mba Mba s'agenouille pour demander pardon à la jeunesse de Kribi

Reconnaissance des « ratés » et engagement de rectification
Dans un aveu rare en politique, l’élu, se présentant comme le « lieutenant de Paul Biya », a reconnu les « ratés » et les défaillances de l’élite politique de l’Océan, qu'il a identifiés comme la source des frustrations et désillusions de la jeunesse locale.
S'adressant à l'électorat, notamment au quartier populaire Antenne Orange, considéré comme un fief de l'opposition, le Sénateur Mba Mba a cherché à dissocier le Chef de l'État des problèmes locaux :
« Au nom des élites du département de l'Océan mes chers (es) frères et sœurs, je suis venu vous demander pardon. Paul Biya n'a rien fait pardon laissez le ! C'est nous les élites, le problème ! Nous ne vous apportons pas le soutien comme il faut. [...] Paul Biya n'a rien fait, c'est un bon président, il a tout donné au Sud, il a tout donné dans l'Océan. »
Promesse de financement de 1000 projets
Afin de joindre l’acte au geste et de « rectifier le tir », le Sénateur Grégoire Mba Mba a fait une annonce concrète majeure. Il s’est engagé à financer près de 1000 projets portés par les jeunes de Kribi dès le 3 octobre prochain, grâce à son appui personnel.
Cette initiative vise à :
- Restaurer la confiance entre les jeunes et l'élite politique.
- Valoriser le potentiel de la jeunesse locale.
- Renforcer l’implication des jeunes dans le développement local.