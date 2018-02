Proclamation du mois de février 2018 comme mois national de l’histoire afro-américaine par le président Donald J. Trump

En ce mois de février, nous célébrons le mois de commémoration de l’histoire afro-américaine afin de rendre hommage aux contributions considérables des Afro-Américains à notre grande nation, contributions qui témoignent de leurs détermination, résilience et courage. Au cours de l’histoire de notre pays, les Afro-Américains ont enduré une discrimination et une intolérance flagrantes.… Read more […]

En ce mois de février, nous célébrons le mois de commémoration de l’histoire afro-américain...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...