AFRIQUE

RCA - Bangui : Les forces conjointes verrouillent la sécurité du processus électoral dans le 3e arrondissement


Alwihda Info | Par - 22 Décembre 2025


À l'approche des échéances électorales en République centrafricaine, la sécurisation de la capitale s'intensifie. Ce vendredi 19 décembre 2025, une patrouille mixte composée des Forces de sécurité intérieure (FSI) et de la Police de la MINUSCA a mené une opération de grande envergure dans le 3e arrondissement, cœur battant de la vie sociale et économique de Bangui.


Un quadrillage des points névralgiques


De l'emblématique marché du PK5 aux quartiers de Fatima et Kina, les unités ont sillonné les zones clés pour marquer une présence dissuasive. Cette visibilité accrue vise à prévenir toute tentative de perturbation et à garantir la libre circulation des citoyens dans ces secteurs autrefois marqués par l'instabilité.




Sanctuariser la distribution des cartes d'électeurs

 

L'un des points majeurs de cette patrouille a été la sécurisation des centres de retrait des cartes d'électeurs. En effectuant des rondes régulières autour de ces sites, les FSI et la MINUSCA protègent le droit de vote des Centrafricains. Cette présence rassurante permet d'éviter les attroupements hostiles et d'assurer que chaque citoyen puisse accomplir ses formalités administratives en toute sérénité.




Un dialogue direct avec la population

 

Au-delà de l'aspect tactique, l'opération a favorisé le contact humain. Les échanges avec les autorités locales, comme à Gbaya Dombia, ont permis de recueillir les préoccupations des habitants. Comme le souligne le leader local Emmanuel Dimanche, cette coopération étroite entre les forces nationales et internationales est le « socle de la confiance » nécessaire pour mener le pays vers des élections apaisées.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


