RCA - Bangui : Les forces conjointes verrouillent la sécurité du processus électoral dans le 3e arrondissement

Un quadrillage des points névralgiques



De l'emblématique marché du PK5 aux quartiers de Fatima et Kina, les unités ont sillonné les zones clés pour marquer une présence dissuasive. Cette visibilité accrue vise à prévenir toute tentative de perturbation et à garantir la libre circulation des citoyens dans ces secteurs autrefois marqués par l'instabilité.









Sanctuariser la distribution des cartes d'électeurs

L'un des points majeurs de cette patrouille a été la sécurisation des centres de retrait des cartes d'électeurs. En effectuant des rondes régulières autour de ces sites, les FSI et la MINUSCA protègent le droit de vote des Centrafricains. Cette présence rassurante permet d'éviter les attroupements hostiles et d'assurer que chaque citoyen puisse accomplir ses formalités administratives en toute sérénité.









Un dialogue direct avec la population

Au-delà de l'aspect tactique, l'opération a favorisé le contact humain. Les échanges avec les autorités locales, comme à Gbaya Dombia, ont permis de recueillir les préoccupations des habitants. Comme le souligne le leader local Emmanuel Dimanche, cette coopération étroite entre les forces nationales et internationales est le « socle de la confiance » nécessaire pour mener le pays vers des élections apaisées.

