AFRIQUE

RCA : Félicitations au lieutenant-colonel Claude Edmond BEHOUNDE, major de la 5ᵉ promotion de l’École de Guerre de Kinshasa


Alwihda Info | Par - 22 Septembre 2025


Cette distinction souligne non seulement le mérite du Lieutenant-colonel BEHOUNDE, mais également l'importance de la coopération internationale dans la formation militaire. Elle inspire les futurs leaders militaires et renforce l'engagement des forces armées dans leur mission.


  Le général d’armée Zéphirin MAMADOU, chef d’état-major général des Forces armées centrafricaines (FACA), a remis ce jeudi 18 septembre 2025, dans son cabinet au camp De Roux à Bangui, une lettre de félicitations au lieutenant-colonel Claude Edmond BEHOUNDE.

 
Ce dernier a été classé major de la 5ᵉ promotion de l’École de Guerre de Kinshasa, qui regroupe 27 stagiaires de huit nationalités : Bénin, Cameroun, République du Congo, République Démocratique du Congo, Gabon, Togo, Tchad et France. Cet exploit constitue un exemple pour les jeunes officiers en préparation de leurs futures formations.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


