RCA : Félicitations au lieutenant-colonel Claude Edmond BEHOUNDE, major de la 5ᵉ promotion de l’École de Guerre de Kinshasa





Le général d’armée Zéphirin MAMADOU, chef d’état-major général des Forces armées centrafricaines (FACA), a remis ce jeudi 18 septembre 2025, dans son cabinet au camp De Roux à Bangui, une lettre de félicitations au lieutenant-colonel Claude Edmond BEHOUNDE.





Ce dernier a été classé major de la 5ᵉ promotion de l’École de Guerre de Kinshasa, qui regroupe 27 stagiaires de huit nationalités : Bénin, Cameroun, République du Congo, République Démocratique du Congo, Gabon, Togo, Tchad et France. Cet exploit constitue un exemple pour les jeunes officiers en préparation de leurs futures formations.