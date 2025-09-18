RCA / France : Lancement officiel du Festival franco-centrafricain des Arts scéniques

S.E.M. Bruno Foucher, ambassadeur de France en République centrafricaine ;

Héritier Doneng, ministre de la Jeunesse et des Sports ;

Armand Touaboy, promoteur du centre culturel Missy Momo ;

Le Directeur de Cabinet au ministère des Arts, de la Culture et du Tourisme ;

Martial Bologo, maire du 1er arrondissement de Bangui ;

Le Directeur de l’Alliance française de Bangui ;

Le Directeur de la société Orange ;

Ainsi que de nombreux acteurs et promoteurs culturels.

La cérémonie a été marquée par des prestations artistiques de qualité, incluant l’orchestre MUZIKI, la troupe théâtrale Les perroquets de Bangui et les SAPEURS menés par leur président YAWAKILOU. D’autres artistes ont également participé, créant une ambiance festive et chaleureuse.Parmi les personnalités présentes figuraient notamment :Dans son allocution, le président du Conseil d’Administration de l’Alliance française a annoncé que le festival offrira 65 spectacles gratuits à la population, à Bangui et à Sibut. Il a également confirmé la participation prochaine de Mamane Humoriste, promoteur de l’émissionDe son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports a salué cette initiative d’envergure, exprimant sa gratitude envers l’ambassade de France et soulignant l’importance de cette coopération culturelle franco-centrafricaine.Le Festival franco-centrafricain des arts scéniques s’impose désormais comme un rendez-vous incontournable. Il valorise la richesse culturelle et artistique tout en renforçant les liens entre la France et la République centrafricaine.