AFRIQUE

RCA : L’ENSO célèbre la 7ᵉ promotion « Lieutenant Kabo Yves Lemercier »


Alwihda Info | Par - 28 Septembre 2025


Le Ministre de la Défense Nationale et de la Reconstruction de l'Armée, Rameaux Claude Bureau, a présidé ce vendredi 26 septembre 2025 au Camp Histoire de Kassaï la cérémonie de fin de formation de la 7ᵉ promotion de l’École Nationale des Sous-Officiers (ENSO).


  Quarante-huit nouveaux sous-officiers, recrutés par voie directe, ont achevé leur formation. Cette promotion a été baptisée en l'honneur du Lieutenant Kabo Yves Lemercier.
 

Partenariat et Modernisation

 
Ces élèves sous-officiers ont été formés par des cadres nationaux en partenariat avec la Mission de formation de l'Union européenne en République centrafricaine (EUTM-RCA), soulignant l'importance de la coopération internationale dans la reconstruction des forces armées centrafricaines (FACA).
 
La double cérémonie a été marquée par :
  • Le port du galon et la remise des certificats aux cinq premiers de la promotion.
  • L’inauguration des bâtiments réhabilités par l’EUTM-RCA au Camp Histoire de Kassaï.
L’événement a réuni de nombreuses hautes autorités militaires et civiles, dont le Général de Corps d’Armée Victor Yacoub (Chef d'État-Major Général des Armées adjoint), le Général de Brigade Gabriel Nicolae Oros (Commandant de l’EUTM-RCA), le Général de Corps d’Armée Ulrich Landry Dépôt (Directeur Général de la Gendarmerie Nationale), et l’Inspecteur de Premier Grade Bienvenu Zokoue (Directeur Général de la Police Nationale).
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


