RCA : L’ENSO célèbre la 7ᵉ promotion « Lieutenant Kabo Yves Lemercier »

Partenariat et Modernisation

Le port du galon et la remise des certificats aux cinq premiers de la promotion.

L’inauguration des bâtiments réhabilités par l’EUTM-RCA au Camp Histoire de Kassaï.

Quarante-huit nouveaux sous-officiers, recrutés par voie directe, ont achevé leur formation. Cette promotion a été baptisée en l'honneur du Lieutenant Kabo Yves Lemercier.Ces élèves sous-officiers ont été formés par des cadres nationaux en partenariat avec la Mission de formation de l'Union européenne en République centrafricaine (EUTM-RCA), soulignant l'importance de la coopération internationale dans la reconstruction des forces armées centrafricaines (FACA).La double cérémonie a été marquée par :L’événement a réuni de nombreuses hautes autorités militaires et civiles, dont le Général de Corps d’Armée Victor Yacoub (Chef d'État-Major Général des Armées adjoint), le Général de Brigade Gabriel Nicolae Oros (Commandant de l’EUTM-RCA), le Général de Corps d’Armée Ulrich Landry Dépôt (Directeur Général de la Gendarmerie Nationale), et l’Inspecteur de Premier Grade Bienvenu Zokoue (Directeur Général de la Police Nationale).