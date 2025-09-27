RCA : L’ENSO célèbre la 7ᵉ promotion « Lieutenant Kabo Yves Lemercier »

Quarante-huit nouveaux sous-officiers, recrutés par voie directe, ont achevé leur formation. Cette promotion a été baptisée en l'honneur du Lieutenant Kabo Yves Lemercier.
Partenariat et Modernisation
Ces élèves sous-officiers ont été formés par des cadres nationaux en partenariat avec la Mission de formation de l'Union européenne en République centrafricaine (EUTM-RCA), soulignant l'importance de la coopération internationale dans la reconstruction des forces armées centrafricaines (FACA).
La double cérémonie a été marquée par :
- Le port du galon et la remise des certificats aux cinq premiers de la promotion.
- L’inauguration des bâtiments réhabilités par l’EUTM-RCA au Camp Histoire de Kassaï.