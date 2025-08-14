RCA : Lancement des travaux de construction du deuxième champ solaire à Sakaï 2





Le futur champ solaire, d'une capacité de 60 MW, devrait être achevé en 8 mois et permettra de renforcer considérablement l’alimentation électrique de Bangui et de ses environs. Le ministre de l’Énergie, Bertrand Arthur Piri, a souligné que grâce aux efforts du gouvernement, la capacité énergétique du pays est déjà passée de 28 MW avant 2016 à 101 MW aujourd'hui.





Le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, plusieurs membres du gouvernement et le PDG du Fonds GSU, Ali Hassan Abdoul, étaient présents lors de la cérémonie. Ali Hassan Abdoul a transmis les salutations du Président des Émirats Arabes Unis, Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, et a exprimé sa volonté de faire du GSU un partenaire global de la RCA, notamment dans les domaines sociaux et éducatifs.





Le Président Touadéra a pour sa part exprimé sa gratitude envers les autorités émiraties, soulignant que ce projet est la concrétisation d'accords signés lors de sa visite officielle aux Émirats Arabes Unis.