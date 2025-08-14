Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

RCA : Lancement des travaux de construction du deuxième champ solaire à Sakaï 2


Alwihda Info | Par - 15 Août 2025


Le Président de la République, Faustin Archange Touadéra, a posé la première pierre du deuxième champ solaire à Sakaï 2 ce jeudi 14 août 2025. Financé par les Émirats Arabes Unis à hauteur de 90 millions de dollars, ce projet d'envergure est le fruit d'une coopération stratégique entre les deux pays.


RCA : Lancement des travaux de construction du deuxième champ solaire à Sakaï 2


  Le futur champ solaire, d'une capacité de 60 MW, devrait être achevé en 8 mois et permettra de renforcer considérablement l’alimentation électrique de Bangui et de ses environs. Le ministre de l’Énergie, Bertrand Arthur Piri, a souligné que grâce aux efforts du gouvernement, la capacité énergétique du pays est déjà passée de 28 MW avant 2016 à 101 MW aujourd'hui.

 
Le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, plusieurs membres du gouvernement et le PDG du Fonds GSU, Ali Hassan Abdoul, étaient présents lors de la cérémonie. Ali Hassan Abdoul a transmis les salutations du Président des Émirats Arabes Unis, Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, et a exprimé sa volonté de faire du GSU un partenaire global de la RCA, notamment dans les domaines sociaux et éducatifs.

 
Le Président Touadéra a pour sa part exprimé sa gratitude envers les autorités émiraties, soulignant que ce projet est la concrétisation d'accords signés lors de sa visite officielle aux Émirats Arabes Unis.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 15/08/2025

Sarh : Les responsables locaux s'engagent à faire vivre la décentralisation

Sarh : Les responsables locaux s'engagent à faire vivre la décentralisation

Tchad : Installation du nouveau Délégué de la Jeunesse et des Sports du Ouaddaï Tchad : Installation du nouveau Délégué de la Jeunesse et des Sports du Ouaddaï 15/08/2025

Populaires

Tchad : inauguration d'une unité spécialisée dans la nutrition animale et la production d'engrais

14/08/2025

Tchad-Niger : coopération transfrontalière entre les autorités du Kanem et de Diffa

14/08/2025

Tchad : installation par le Premier ministre des membres de la commission nationale de pilotage du programme DDRR

14/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 13/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

La politique, un jeu au hasard et un ring impitoyable

La politique, un jeu au hasard et un ring impitoyable

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ? Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ? 04/08/2025 - Elwood Dk

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter