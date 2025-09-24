Alwihda Info
AFRIQUE

République Démocratique du Congo : la BAD renforce la gestion des projets


Alwihda Info | Par Afdb - 25 Septembre 2025


Un atelier a réuni des représentants des ministères, de la Cour des comptes et des équipes de mise en œuvre des projets.


Le Groupe de la Banque africaine de développement a conclu un atelier de quatre jours à Kinshasa, pour renforcer la gestion des projets de projet et améliorer la performance des opérations financées par la Banque en République démocratique du Congo (RDC).

Organisé du 8 au 11 septembre 2025 par l’Institut africain de développement et les services fiduciaires de la Banque, en collaboration avec le bureau pays, l’atelier a réuni des représentants des ministères, de la Cour des comptes et des équipes de mise en œuvre des projets.

Dans son discours d’ouverture, Mohamed Coulibaly, représentant pays par intérim de la Banque en RDC, a déclaré que la formation contribuera à renforcer la responsabilité, la transparence et l’efficacité des projets en transférant des connaissances sur les règles, les procédures et les meilleures pratiques de la Banque.

Alain K. Malata, directeur de Cabinet au ministère, représentant le ministre et gouverneur de la Banque pour la République démocratique du Congo, a souligné l’importance de l’engagement : « La qualité de votre engagement lors de cet atelier sera déterminante pour l’amélioration de la performance du portefeuille national. »

Ann Dao Sow, cheffe de division Gestion de programme, à l’Institut africain de développement, a noté qu’investir dans le renforcement des capacités pour améliorer la performance du portefeuille représente une intervention à fort impact avec des avantages durables pour la qualité opérationnelle.

Quatre jours durant, les participants ont suivi des présentations, des études de cas et des échanges d’expériences sur la gestion financière, les acquisitions et le suivi-évaluation. Ils ont également partagé les bonnes pratiques dans la mise en œuvre des projets. « Nous avons acquis de nouvelles connaissances sur les normes et les méthodologies requises pour assurer une mise en œuvre efficace des projets », a témoigné à la clôture des travaux, Jean Luemba Lukumbu, ingénieur en construction et coordonnateur du Projet de rénovation de la route nationale 1 (RN1) à l’Office des routes.

Ruth Mpata Ndaya, assistante administrative et financière du Programme d’appui au développement agro-industriel de Ngandajika, a déclaré : « Cet atelier a renforcé mes compétences en gestion de projets axée sur les résultats, en planification stratégique et en gestion de la qualité. Je pourrai désormais partager ces acquis avec mes collègues pour obtenir de meilleurs résultats. » Les recommandations formulées à l’issue de l’atelier seront suivies dans le cadre de la gestion du portefeuille de la Banque en RDC.

Au 1er septembre 2025, le portefeuille actif du Groupe de la Banque africaine de développement en République démocratique du Congo comptait 25 opérations actives pour un montant total d’environ 1,5 milliard de dollars américains, réparties principalement entre les secteurs de l’agriculture (30,3 %), du transport (30,8 %), de l’énergie (16,9 %) du social (12,7 %) et les autres secteurs (3,96%).


