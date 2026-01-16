Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
SPORTS

Sacre du Sénégal : Le Président Bassirou Diomaye Faye célèbre la "Nouvelle Étoile"


Alwihda Info | Par - 19 Janvier 2026


Quelques instants après le coup de sifflet final, le Chef de l'État a rendu un hommage vibrant à l'équipe nationale. Saluant un « combat héroïque », le Président a souligné que cette victoire dépasse le cadre sportif pour devenir un symbole d'unité et d'excellence nationale.


Sacre du Sénégal : Le Président Bassirou Diomaye Faye célèbre la "Nouvelle Étoile"



 
Le Président du Sénégal, Faye, a exprimé ses chaleureuses félicitations aux Lions de la Teranga pour leur victoire lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Dans un discours marquant, il a déclaré :
"En leur remettant le drapeau national, nous leur avions confié une mission. Ils l’ont brillamment accomplie, au terme d’un match épique, en hissant les couleurs du Sénégal au sommet du football africain."




Reconnaissance des Valeurs Sportives


Le Président a souligné l'importance de cette victoire historique, mettant en avant le courage, la discipline et la solidarité dont les joueurs ont fait preuve face à l’adversité et sous une pression immense.
 
"Vous avez livré un combat héroïque, fait de courage, de discipline et de solidarité. Cette nouvelle étoile est le fruit de l’effort collectif, de la résilience et de la foi en l’excellence", a-t-il ajouté.




Impact sur la Nation


Le Président Faye a affirmé que cette victoire honore la Nation tout entière et inscrit durablement cette génération dans l’histoire sportive de l'Afrique.

 
"Merci, Gaïndés ! Le Sénégal est fier de vous et vous sera toujours reconnaissant", a-t-il conclu.

 

Cette victoire aux CAN 2025 marque un moment fort dans l'histoire sportive du Sénégal, renforçant l'unité et la fierté nationale. Les Lions de la Teranga continuent d'inspirer les Sénégalais et de porter haut les couleurs de leur pays.
 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 17/01/2026

Médias et Protection Sociale : Lancement du projet « Du Silence à l’Éveil » à Moundou

Médias et Protection Sociale : Lancement du projet « Du Silence à l’Éveil » à Moundou

Diplomatie : S.E. Tahir Eso Yussef officiellement installé comme Ambassadeur du Tchad en Libye Diplomatie : S.E. Tahir Eso Yussef officiellement installé comme Ambassadeur du Tchad en Libye 17/01/2026

Populaires

Mali-Guinée : Assimi Goïta célèbre l'investiture de Doumbouya et scelle une alliance indéfectible

18/01/2026

Diplomatie : Le Sénégal et la Mauritanie réaffirment leur proximité à Conakry

18/01/2026

Infrastructures : Le Ministre Amir Idriss Kourda sonne la mobilisation générale sur l'axe Kélo–Pala

18/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 17/01/2026 - Ndafogo Salmanou Ludovic

Tchad : Polygamie et cohésion familiale, entre solidarité et conflits silencieux

Tchad : Polygamie et cohésion familiale, entre solidarité et conflits silencieux

Pourquoi dépensons-nous plus pour nos morts que pour nos vivants ? Pourquoi dépensons-nous plus pour nos morts que pour nos vivants ? 17/01/2026 - Barra Lutter

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter