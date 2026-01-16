Sacre du Sénégal : Le Président Bassirou Diomaye Faye célèbre la "Nouvelle Étoile"

"En leur remettant le drapeau national, nous leur avions confié une mission. Ils l’ont brillamment accomplie, au terme d’un match épique, en hissant les couleurs du Sénégal au sommet du football africain."







Reconnaissance des Valeurs Sportives

"Vous avez livré un combat héroïque, fait de courage, de discipline et de solidarité. Cette nouvelle étoile est le fruit de l’effort collectif, de la résilience et de la foi en l’excellence", a-t-il ajouté.







Impact sur la Nation

"Merci, Gaïndés ! Le Sénégal est fier de vous et vous sera toujours reconnaissant", a-t-il conclu.

