Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Sénégal : À Coubalan, la digue antisel devient le moteur de la souveraineté alimentaire


Alwihda Info | Par - 22 Décembre 2025


Pour la deuxième étape de sa tournée économique en Casamance, le Président Bassirou Diomaye Faye a marqué l'histoire en se rendant à Coubalan (Bignona). Au cœur des préoccupations : la lutte contre la salinisation des terres et la relance de la riziculture, piliers de la résilience locale.


Sénégal : À Coubalan, la digue antisel devient le moteur de la souveraineté alimentaire


 

550 hectares soustraits à l'érosion saline

 

L'infrastructure inaugurée est une réponse concrète au changement climatique. En bloquant l'intrusion saline, la digue a permis de rendre à l'agriculture 550 hectares de terres autrefois stériles. Aujourd'hui, 350 ménages ont retrouvé le chemin des rizières, transformant une zone sinistrée en un bassin de production vital pour la sécurité alimentaire du département.




Vers une agriculture communautaire structurée

 

Le Chef de l'État ne s'est pas limité au constat des infrastructures. Il a annoncé la création de coopératives agricoles communautaires. Ce modèle vise à mutualiser les moyens, à structurer la commercialisation et à garantir que la valeur ajoutée reste entre les mains des producteurs locaux. C'est le passage d'une aide ponctuelle à une autonomisation durable.




Écoute sociale et cohésion nationale

 

Au-delà de l'agronomie, la visite a célébré l'unité nationale à travers le cousinage entre Diolas et Sérères. Le Président a également pris note des urgences sociales formulées par le maire Mamadou Lamine Sora, notamment le besoin criant d'un centre de santé et d'ambulances. Ce dialogue direct entre le sommet de l'État et la base rurale renforce le contrat social et la confiance des populations envers les institutions.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 21/12/2025

Tchad : 200 jeunes leaders certifiés sous l'égide de la diplomatie britannique

Tchad : 200 jeunes leaders certifiés sous l'égide de la diplomatie britannique

​Tchad : de nouveaux commandants nommés au sein des zones de défense et de sécurité ​Tchad : de nouveaux commandants nommés au sein des zones de défense et de sécurité 21/12/2025

Populaires

Salamat : Khach-Khacha brise ses chaînes, les travaux de désenclavement s'accélèrent

21/12/2025

Ouaddaï : Le canton Modjobok mise sur sa jeunesse pour transformer l'école

21/12/2025

Mandoul : Le SWEDD+ arme 176 femmes pour l’entrepreneuriat et le leadership

21/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 18/12/2025 - Hassan Abderamane

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes

Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides 18/12/2025 - NJ Ayuk

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter