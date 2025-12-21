Sénégal : À Coubalan, la digue antisel devient le moteur de la souveraineté alimentaire

550 hectares soustraits à l'érosion saline

L'infrastructure inaugurée est une réponse concrète au changement climatique. En bloquant l'intrusion saline, la digue a permis de rendre à l'agriculture 550 hectares de terres autrefois stériles. Aujourd'hui, 350 ménages ont retrouvé le chemin des rizières, transformant une zone sinistrée en un bassin de production vital pour la sécurité alimentaire du département.









Vers une agriculture communautaire structurée

Le Chef de l'État ne s'est pas limité au constat des infrastructures. Il a annoncé la création de coopératives agricoles communautaires. Ce modèle vise à mutualiser les moyens, à structurer la commercialisation et à garantir que la valeur ajoutée reste entre les mains des producteurs locaux. C'est le passage d'une aide ponctuelle à une autonomisation durable.









Écoute sociale et cohésion nationale

Au-delà de l'agronomie, la visite a célébré l'unité nationale à travers le cousinage entre Diolas et Sérères. Le Président a également pris note des urgences sociales formulées par le maire Mamadou Lamine Sora, notamment le besoin criant d'un centre de santé et d'ambulances. Ce dialogue direct entre le sommet de l'État et la base rurale renforce le contrat social et la confiance des populations envers les institutions.

