AFRIQUE

Sénégal : Le Président Faye s'entretient avec Antonio Guterres à l'AG de l'ONU


Alwihda Info | Par - 27 Septembre 2025


Le Président de la République du Sénégal a eu un entretien avec Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, en marge de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies à New York.


Soutien de l'ONU au leadership sénégalais


 

Soutien de l'ONU au leadership sénégalais

 
Le Secrétaire général de l'ONU a salué l’excellence des relations entre le Sénégal et les Nations Unies. Il a notamment mis en avant le leadership et l’engagement du Sénégal et du Président Faye en faveur du multilatéralisme et face aux grands défis en Afrique et dans le monde.

 
M. Guterres a souligné que l’Afrique demeure une priorité essentielle pour l’ONU, notamment dans la perspective d’une réforme du système financier international pour plus de justice et d’équité au bénéfice des populations.
 
 

Appel à un multilatéralisme rénové

 
Le Président Faye a, pour sa part, réaffirmé l’attachement du Sénégal à un multilatéralisme rénové, qu'il souhaite plus humain, plus efficace et respectueux de la dignité des peuples.

 
Les deux dirigeants ont enfin salué la dynamique positive du processus de redéploiement des agences onusiennes à la Maison des Nations Unies de Diamniadio.
Peter Kum
