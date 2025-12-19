Alwihda Info
Tchad : ‎le chef de Sarh urbain nommé vice-président de l’Alliance Africaine des Autorités Traditionnelles


19 Décembre 2025



La ville de Lomé, capitale du Togo, a accueilli du 15 au 18 décembre 2025, une rencontre des autorités traditionnelles Africaines.

Cet important rendez-vous a réuni 22 chefs traditionnels venus de 22 pays africains, dans un esprit de dialogue, de partage et d’unité. L’objectif principal de cette Alliance est de favoriser un accès juste et équitable à la terre, et à l’eau pour tous, des ressources essentielles à la vie et au développement.

Tout en œuvrant également pour le vivre-ensemble, la paix et la cohésion sociale entre les différentes communautés africaines, en s’appuyant sur les valeurs traditionnelles et culturels. Au cours de cette conférence, l’Alliance des Chefs Traditionnels et Coutumiers de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (ACTC-AOC) a officiellement changé de nom pour devenir l’Alliance Africaine des Autorités Traditionnelles et Coutumières (3ATC).

Ce nouveau nom traduit la volonté d’élargir l’action de l’Alliance à l’ensemble du continent africain. A l’issue des travaux, les participants ont adopté une charte révisée, et procédé à la mise en place d’un nouveau bureau exécutif. À cette occasion, le chef traditionnel de Sarh, Sa Majesté Mahamat Moussa Bézo IV du Tchad, a été désigné vice-président de l’Alliance, une nomination qui honore la ville de Sarh et le Tchad tout entier.

Le bureau exécutif de la 3ATC se compose désormais comme suit : président : Majesté Dr Hadi Gourgoudou (Niger), vice-président : Majesté Mahamat Moussa Bézo IV, chef traditionnel de Sarh (Tchad), secrétaire exécutif : Majesté Dada Zéhé (Bénin), secrétaire exécutif adjoint : Majesté la Reine Amponsah Dokua III (Ghana) ; trésorier général : Majesté Nana N’Dori (Côte d’Ivoire) ; trésorier général adjoint : Majesté David Kpegba Tegli III (Togo);  Les fonctions de commissaires aux comptes sont assurées par Majesté Malick Ngom (Sénégal) et Majesté Tanyi Robinson (Cameroun), tandis que les conseillers sont Majesté Naaba Tissé (Burkina Faso) et Majesté Dawda Yock (Gambie).

Cette rencontre marque une étape importante dans le renforcement du rôle des autorités traditionnelles africaines pour la paix, le développement durable et l’unité du continent.


