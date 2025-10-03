Tchad : 200 femmes formées pour renforcer leur résilience face aux changements climatiques





La campagne a mis un accent particulier sur l’importance de l’alphabétisation comme outil fondamental de l’autonomisation. Selon Michel Karim, représentant du FAPLN, et Abdelkrim Mousset de SOCODEVI, l’alphabétisation permet aux femmes de mieux comprendre les enjeux climatiques, d’accéder à l'information et de participer activement aux décisions communautaires.





L'inspecteur de l’alphabétisation, Moumine Alkhali, a félicité les participantes pour leur engagement, les encourageant à persévérer dans leur apprentissage.





Les premières bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction, à l'image de Fatime Ahmat et Hassania Barka, présidentes de groupements des villages de Sawa et Dadouar.

Un impact durable sur la résilience

D'une durée de six mois, le projet TRACC s'inscrit dans une démarche de transformation sociale profonde. En combinant formation, sensibilisation et alphabétisation, l'initiative de SOCODEVI cherche à créer un impact durable, plaçant les femmes au centre des stratégies d’adaptation face aux changements climatiques.