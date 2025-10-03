Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : 200 femmes formées pour renforcer leur résilience face aux changements climatiques


Alwihda Info | Par Saleh Hassane Rahma - 3 Octobre 2025


L'ONG SOCODEVI a lancé une vaste campagne de sensibilisation dans le cadre du projet TRACC (Tchadiennes Résilience aux Changements Climatiques), formant 200 femmes issues de groupements et associations féminines. Cette initiative vise à renforcer la capacité des femmes tchadiennes à s'adapter et à faire face aux défis climatiques.


Tchad : 200 femmes formées pour renforcer leur résilience face aux changements climatiques


  La campagne a mis un accent particulier sur l’importance de l’alphabétisation comme outil fondamental de l’autonomisation. Selon Michel Karim, représentant du FAPLN, et Abdelkrim Mousset de SOCODEVI, l’alphabétisation permet aux femmes de mieux comprendre les enjeux climatiques, d’accéder à l'information et de participer activement aux décisions communautaires.

 
L'inspecteur de l’alphabétisation, Moumine Alkhali, a félicité les participantes pour leur engagement, les encourageant à persévérer dans leur apprentissage.

 
Les premières bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction, à l'image de Fatime Ahmat et Hassania Barka, présidentes de groupements des villages de Sawa et Dadouar.
 

Un impact durable sur la résilience

 
D'une durée de six mois, le projet TRACC s'inscrit dans une démarche de transformation sociale profonde. En combinant formation, sensibilisation et alphabétisation, l'initiative de SOCODEVI cherche à créer un impact durable, plaçant les femmes au centre des stratégies d’adaptation face aux changements climatiques.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 03/10/2025

Tchad : à N’Djamena, un médecin accusé de « vol » présumé d’un nouveau-né

Tchad : à N’Djamena, un médecin accusé de « vol » présumé d’un nouveau-né

Tchad : vivre avec moins de 2000 francs par jour, le quotidien d’une survie silencieuse Tchad : vivre avec moins de 2000 francs par jour, le quotidien d’une survie silencieuse 03/10/2025

Populaires

Éliminatoires Coupe du Monde 2026 : la liste des 24 SAO retenus pour affronter le Mali et la RCA est connue

02/10/2025

Tchad : Marius Mouandilmadji signe son retour en sélection nationale de football du Tchad

02/10/2025

Tchad : Le général de division Bourma Hemchi Tchougoubou est nommé commandant titulaire de la GNNT

03/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

Conjoint de français – Préfecture de l’Essonne : Le tribunal administratif de Versailles annule un refus implicite de délivrer un titre de séjour

Conjoint de français – Préfecture de l’Essonne : Le tribunal administratif de Versailles annule un refus implicite de délivrer un titre de séjour

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ? L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ? 29/09/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter